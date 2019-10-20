الرئيسية | محليات إرادة بأعضاء مجلس هيئة النزاهة - أسماء

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين مجلس جديد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمدة أربع سنوات. مهند علي إبراهيم حجازي / رئيساً. - سامي عيسى موسى السلايطة / عضواً. - أسامة نائل المحيسن / عضواً. - مأمون علي القطارنة / عضواً. - مصطفى نصر مصطفى الرواشدة / عضواً. وكانت الإرادة الملكية السامية، قد صدرت بقبول استقالة عطوفة رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند علي إبراهيم حجازي، وأعضاء المجلس المذكورين تالياً، اعتبارا من تاريخ 16 تشرين الأول 2019:- عطوفة السيد برهان مسعد عودة عكروش. - عطوفة الدكتورة ميسون مصطفى عبدالكريم القيسي. - عطوفة السيد أسامة نائل المحيسن. - عطوفة السيد مأمون علي القطارنة.

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