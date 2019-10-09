الكيلاني: تفاهمات مع الحكومة حول العلاوة والخدمة المدنية

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني ان اللقاء الذي جمع النقباء برئيس الوزراء د.عمر الرزاز بحضور الوزراء في الحكومة كان ايجابيا، وتم خلاله التوافق على البنود العريضة المتعلقة بنظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية لمنتسبي النقابات المهنية العاملين في القطاع العام.

واضاف في تصريح صحفي الأحد، انه تم التوافق مع الحكومة بان يتم الانتهاء من دراسة العلاوات والارقام المقترحة وانعكاسها المالي ليتم اقرارها خلال فترة وجيزة ورصدها في موازنة العام القادم، وان يتم الانتهاء من نظام الخدمة المدنية خلال شهر ليبدأ تطبيقه مع بداية العام القادم بالتزامن مع العلاوات الجديدة.

واشار انه تم الاتفاق بان يكون هناك تصنيفات ومسارات مهنية للنقابات بالتشارك مع الوزارات المعنية تساهم في تحسين الوضع المالي والمهني للموظف، بحيث يتم اقرارها خلال شهر.

وبين د.الكيلاني انه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تحسين اداء الموظفين في القطاع العام تحت عنوان "تطوير الاداء وتحسين الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام" وذلك ضمن المسارات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية الجديد والتي تنقسم الى مسار وظيفي ومسار مهني مرتبط بالاداء والتطوير.

واشار انه تم مناقشة البنود العريضة لنظام الخدمة المدنية، والوصول لمنظومة متكاملة لحل التشوهات الحاصلة في النظام الحالي، والخروج بنظام اكثر عدالة ومحفز للموظفين العاملين في القطاع العام.

واكد انه تم التأكيد بان النهوض بالوزارات والمؤسسات يبدأ بتفعيل دور الموظف في تحقيق الرسالة او الهدف للوزارة او المؤسسة المعنية.

وبين أن اللقاء جاء استكمالا للقاءات بين الحكومة والنقابات التي بدأت منذ عدة أشهر بهدف التوصل إلى صيغة توافقية حول نظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية.