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إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد
وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، برئاسة سعادة السيد غسان إيليا نقل، وعضوية الذوات المبينة أسماؤهم تاليا اعتبارا من تاريخ 20 تشرين الأول 2019.
1- سعادة السيد سعد نبيل يوسف المعشر.
2- سعادة السيد وليد عبدالقادر أحمد الطراونة.
3- سعادة السيدة بيان أحمد يوسف التل.
4- سعادة السيد عمر خير الدين المعاني.
5- سعادة السيدة منى غياث منير سختيان.
6- سعادة السيد فيصل وسيم إبراهيم حقي.
7- سعادة السيد عدي نايف السلامين.
8- سعادة السيدة غدير محمد محمود خفش.
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