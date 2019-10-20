الرئيسية | محليات إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، برئاسة سعادة السيد غسان إيليا نقل، وعضوية الذوات المبينة أسماؤهم تاليا اعتبارا من تاريخ 20 تشرين الأول 2019. 1- سعادة السيد سعد نبيل يوسف المعشر. 2- سعادة السيد وليد عبدالقادر أحمد الطراونة. 3- سعادة السيدة بيان أحمد يوسف التل. 4- سعادة السيد عمر خير الدين المعاني. 5- سعادة السيدة منى غياث منير سختيان. 6- سعادة السيد فيصل وسيم إبراهيم حقي. 7- سعادة السيد عدي نايف السلامين. 8- سعادة السيدة غدير محمد محمود خفش.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر