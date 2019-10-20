 وطنا نيوز -إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد
التاريخ : 20-10-2019 07:35:14 المشاهدات: 2222

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، برئاسة سعادة السيد غسان إيليا نقل، وعضوية الذوات المبينة أسماؤهم تاليا اعتبارا من تاريخ 20 تشرين الأول 2019.

1- سعادة السيد سعد نبيل يوسف المعشر.

2- سعادة السيد وليد عبدالقادر أحمد الطراونة.

3- سعادة السيدة بيان أحمد يوسف التل.

4- سعادة السيد عمر خير الدين المعاني.

5- سعادة السيدة منى غياث منير سختيان.

6- سعادة السيد فيصل وسيم إبراهيم حقي.

7- سعادة السيد عدي نايف السلامين.

8- سعادة السيدة غدير محمد محمود خفش.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق