الرئيسية | محليات بحارة يغلقون دوار الرمثا بالاطارات المشتعلة.. وتلويح بالتصعيد

وطنا اليوم-عمان:يشهد لواء الرمثا في محافظة إربد، في الأثناء، اغلاق لبعض الطرق، من قبل سائقي سيارات السفريات "البحارة" احتجاجا على قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بمنع ادخال بعض البضائع من سوريا.

وقال شهود عيان إن سائقي السفريات المعروفين باسم "البحارة" أغلقوا طريقا في اللواء لمطالبة الحكومة بالتراجع عن القرارات.

وشهدت منطقة الدوار توترا ظهر الأحد، تبعه اغلاق للطريق الرئيس بالاطارات المشتعلة، فيما دعا عدد من المحتجين للتصعيد في ساعات الليل.

إلى ذلك، قال بحارة إن السلطات السورية بدأت باعادة المركبات الأردنية من الحدود صباح اليوم الأحد على مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال مدير مكتب البحارة، علاوي البشابشة، إن أصحاب المركبات السورية هم المحرض الرئيس على ذلك نظرا لقيام كوادر معبر جابر باعادة مركباتهم.

وأضاف البشابشة إن الأجهزة المختصة تعتمد كشف الركاب "السومرية" بمجمع البرامكة بدمشق وهناك ركاب يتم تحميلهم عن الطريق ويتم اعادتهم من الحدود الأمر الذي أثار غضب البحارة السوريين.

وطالب الجهات المختصة بحلّ هذه القضية نظرا لما يتحمله البحارة والتجار من خسائر جراء الاعادة.

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