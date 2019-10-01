الرئيسية | محليات رئيسة وزراء النرويج معجبة بكرم الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:قالت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، خلال لقائها رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الأردنيين معروفون بكرم ضيافتهم وبشكل خاص استقبالهم موجات من اللاجئين".

وقالت سولبيرغ أنها " ولطالما اعجبت بما يبديه الأردنيون من كرم تجاه هؤلاء اللاجئين، واسجل تقديري بشكل خاص هنا تجاه التزام الأردن بإدماج جميع الأطفال بنظام التعليم المدرسي الرسمي، وهو ما تطلب العمل بمبدأ الفترتين بحيث يتم تدريس الطلاب الأردنيين في الصباح والطلاب السوريين في المساء".

وبحث الرزاز وسولبيرغ، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الأردن والنرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدمت رئيسة وزراء النرويج هدية رمزية لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تتضمن أهداف التنمية المستدامة لتشجيع الأطفال والشباب للتعرف عليها من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، معربة عن اعتقادها بان أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بإيجاد الأمن والسلام وايجاد مؤسسات قوية تشكل أهدافا ذات أولوية للسياسيين في هذا الإقليم.

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