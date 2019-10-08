|
حماد: لم نمارس القمع مع الحراك السياسي
وطنا اليوم-عمان:التقى وزير الداخلية سلامة حماد اليوم المشاركين في دورة الإدارة الشرطية العليا المنعقدة في أكاديمية الشرطة الملكية لعدد من كبار ضباط الأمن العام وذلك بحضور مدير الأمن العام بالإنابة العميد عبيد الله المعايطة للحديث عن منظومة الأمن الوطني ومكوناتها والعوامل المؤثرة فيها بالإضافة لاستعراض بعض القضايا الهامة التي تهدف للحفاظ على الأمن وسيادة القانون .
وأشار حماد إلى النهج الذي اتبعته وزارة الداخلية واذرعها الأمنية في التعامل مع الحراك السياسي والمطلبي والذي ارتكز على سياسة احترام القانون وحماية الحقوق والحريات للمواطنين انطلاقا من الدستور الذي كفل الحريات للجميع واعتبر ان المواطن هو الأساس في وجود الدولة الأردنية ما دام ذلك ضمن الأطر القانونية وبحدود الحريات العامة ، منوها لسياسة ضبط النفس التي اتبعتها الأجهزة الأمنية مع تلك الحراكات وعدم ممارستها لأي أسلوب قمع واضطهاد بل كفلت الحماية الكاملة للمتظاهرين إثناء أي تعبير دون السماح لهم بالتطاول على القانون والسيادة العامة للدولة .
وبين ان جهاز الأمن العام يشكل ركيزة وأساس المنظومة الأمنية لما يضطلع به من مهام وواجبات يقوم بها على أكمل وجه ، مستندا على حرص جلالة الملك المعظم وتوجيهاته لاتخاذ كافة الإجراءات لرفع أداء هذا الجهاز وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها بالتزامن مع رفده بجميع الأسباب التي تسهم في تطوره ومواكبته للعصر من كادر ومعدات حديثة ليقوم رجل الأمن العام يدروه في بناء دولة القانون و توفير أقصى درجات الأمن والطمأنينة .
وفي نهاية اللقاء أجاب وزير الداخلية على مداخلات واستفسارات الضباط المشاركين في الدورة واستمع لآرائهم ومقترحاتهم ووجهات النظر التي جاءت من خبراتهم الواسعة المكتسبة من خلال خدمتهم في جهاز الأمن العام وطبيعة عملهم في الميدان والتي تسهم في تطوير عمل منظومة الأمن الوطني
يشار إلى أن دورة الإدارة الشرطية العليا افتتحت صباح اليوم الأحد والتي تأتي ضمن الخطة السنوية التدريبية لمديرية الأمن العام بمشاركة عددا من كبار الضباط وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للإدارة والموارد البشرية العميد سمير بينو والذي أكد بدوره أن هذه الدورة جاءت لتعزيز خبرات قيادات جهاز الأمن العام من خلال استقطاب أصحاب الخبرات والمعارض من كبار رجالات الدولة على كافة الأصعدة من للاستفادة المثلى من خبراتهم في عدة مجالات أمنية بما يحقق مفهوم الأمن الشامل ليظل الأردن وطناً حراً عزيزاً أمناً.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|