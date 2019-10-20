الرئيسية | محليات الولايات المتحدة ابلغت الاردن : طاقم سيراقب كيفية إنفاق المساعدات

وطنا اليوم-عمان:ابلغت اوساط امريكية نافذة عبر السفارة الامريكية في العاصمة عمان مسئولين بارزين في الحكومة الاردنية بان طاقما مختصا من السفارة سيبدأ قريبا بإعداد تقارير “تقييم” تتعلق بكيفية وسبل انفاق المساعدات المالية الامريكية بكل أصنافها. وتلك سابقة قد تكون الاولى من نوعها على صعيد التعاون المالي والاقتصادي بين الاردن والولايات المتحدة. وقالت مصادر :” في واشنطن بان الادارة الامريكية شكلت طاقما خاصا في مقر الخارجية الامريكية وظيفته أعداد تقارير لمؤسسات القرارات الامريكية عن كيفية انفاق المساعدات المالية المباشرة لعدة دول من بينها الاردن. ويتحدث الامريكيون عن رغبتهم في التوثق من ان اموالهم تنفق في الاتجاهات الصحيحة المتفق عليها أكثر خصوصا مع الدول الصديقة التي تطالب بزيادة حصتها من المساعدات.

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