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أسير أردني : لم اكترث للعشرين عاماَ لكنهم سحبوا رقمي الوطني
وطنا اليوم-عمان:قال النائب طارق خوري ان الأسير الاردني رأفت العسعوس الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاماً انقضى منها 17 عاما وتبقى 3 اعوام اتصل به من داخل سجن النقب وصوته كله عنفوان أبلغني بشجون أنه لم يأبه للحكم الصادر عن العدو الصهيوني ولا لمدة السجن التي انقضت ولا للمدة المتبقية، ولكنه يشعر بحسرة وألم لقرار الحكومة الأردنية بسحب رقمه الوطني عام 2007 بعد 5 سنوات من سجنه.
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