أسير أردني : لم اكترث للعشرين عاماَ لكنهم سحبوا رقمي الوطني

وطنا اليوم-عمان:قال النائب طارق خوري ان الأسير الاردني رأفت العسعوس الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاماً انقضى منها 17 عاما وتبقى 3 اعوام اتصل به من داخل سجن النقب وصوته كله عنفوان أبلغني بشجون أنه لم يأبه للحكم الصادر عن العدو الصهيوني ولا لمدة السجن التي انقضت ولا للمدة المتبقية، ولكنه يشعر بحسرة وألم لقرار الحكومة الأردنية بسحب رقمه الوطني عام 2007 بعد 5 سنوات من سجنه.

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الأسير الاردني البطل رأفت العسعوس الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاماً انقضى منها 17 عاما وتبقى 3 اعوام إتصل بي من داخل سجن النقب وصوته كله عنفوان أبلغني بشجون أنه لم يأبه للحكم الصادر عن العدو الصهيوني ولا لمدة السجن التي انقضت ولا للمدة المتبقية ولكنه يشعر بحسرة وألم لقرار الحكومة الأردنية بسحب رقمه الوطني عام 2007 بعد 5 سنوات من سجنه.

يعد الأسير البطل رأفت العسعوس سنوات السجن الثلاث المتبقية يوماً بعد يوم للخلاص وفك القيد وانتهاء مدة المحكومية والعودة ليس إلى حضن أمه الدافئ فقط بل إنه تواق أن يعود إلى الأردن حيث تربى وترعرع وعاش سني حياته الأولى.

الأردن هو الظهر والسند لفلسطين ولشعبها ولمقاومة المحتل ولا يجوز أن تكافئ حكومتنا الأبطال الأسرى بسحب أرقامهم الوطنية وعليها إعادة النظر في قراراتها تجاه الأبطال الأسرى بشكل عام، وتجاه الأسير رأفت العسعوس بشكل خاص وأكثر من ذلك فإنه يستحق إعداد استقبال شعبي له بما يليق بالأبطال أصحاب التضحيات الكبرى .