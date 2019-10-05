الرئيسية | محليات 9 آلاف طلب توظيف لـ 25 وظيفة في شركة مياهنا

وطنا اليوم-عمان:بلغ عدد المتقدمين، لملء شواغر أعلنت عنها شركة مياه الأردن «مياهنا»، قبل نحو أسبوعين أكثر من 9 آلاف طلب، لنحو 8 تخصصات تطلب 25 موظفا.

وكانت «مياهنا» أعلنت في السابع من تشرين الأول الجاري عن حاجتها لملء وظائف شاغرة لديها، في المحافظات الثلاث التابعة لها، العاصمة والزرقاء ومادبا، وفق خطوات معينة، يتم فيها تقديم طلبات التوظيف، عن طريق الموقع الالكتروني.

وضمت الشواغر، 25 وظيفة في تخصصات: فني صيانة كهربائية وضابط أمن ومحلل كيماوي وفني تشغيل وأمين مستودع ومدخل معلومات وقارئ عدادات ومواسرجي. وقال مصدر مطلع في «مياهنا» أمس، أنه تم التوقف عن استقبال الطلبات لانتهاء المدة المحددة للتقدم، وأن الطلبات حاليا في طور الفرز، تمهيدا للخطوة المقبلة والمتمثلة بالامتحان التحريري لمن تنطبق عليه الشروط، ومن ثم تحديد موعد للناجحين لمرحلة المقابلة.

ونفى المصدر، أن يكون إعلان طلب الوظائف «صوري»، مشددا على أن ديوان الخدمة المدنية يكون ممثلا خلال إجراء المقابلات.

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