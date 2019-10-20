تصريح من وزارة الزراعة للأردنيين حول لحوم الأبقار الكندية

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، أن الأردن لا يستورد أي من منتجات لحوم البقر من كندا ، مشددا على أن الأسواق المحلية الأردنية خالية من اي منتج من لحوم البقر .

وقال المجالي في تصريح "إن وزارة الزراعة تتابع وبشكل يومي وعلى مدار الساعة مؤشرات واعلانات منظمة صحة الحيوان من أجل رصد اي دول قد يسجل بها مرض أو وباء في الثروة الحيوانية والنباية .

واكد الناطق باسم وزارة الزراعة أنه وفي حال تم رصد اي امراض فان الأردن يوقف فورا عمليات الاستراد والتعاملات مع اي دولة يظهر فيها اي مرض حجري .

وجاء تعقيب وزارة الزراعة الأردنية بعد ان سحبت الوكالة الكندية للتفتيش على الأغذية الاحد خمسين منتجا من لحوم البقر من المتاجر الكندية في مختلف أنحاء البلاد بسبب مخاوف من بكتيريا الإيكولاي .

وأصدرت الوكالة قائمة كاملة بالمنتجات التي تم سحبها ومكان بيعها وطالبت المستهلكين الذين تناولوها الاتصال بأطبائهم، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة بهذه البكتيريا تشمل الغثيان والقيء وتشنجات البطن الخفيفة والإسهال المائي.

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم سحب هذه المنتجات التي تباع للاستخدام التجاري والمؤسسي بما في ذلك الفنادق والمطاعم والكافيتريات والمستشفيات ودور التمريض.

وأشارت شبكة (سي تي في) نيوز الإخبارية الكندية إلى أن وزارة الزراعة الأمريكية كانت قد أصدرت الأربعاء الماضي تنبيها عن الصحة العامة بشأن بعض منتجات لحوم البقر المستوردة من كندا والتي تم توزيعها على المؤسسات وتجار التجزئة في العديد من الولايات الأمريكية .