حالة الطقس المتوقعة في الأردن يوم الأحد

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب، حالة الطقس المتوقعة للأردن، حيث يكون الطقس خريفيا لطيفا نهاراً، ورطبا وباردا نسبياً ليلاً خلال الأيام القادمة مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة.

والأحد يكون الطقس خريفيا لطيفا وهناك فرصة لزخات من الأمطار في شمال المملكة.

كما من المتوقع أن يكون هناك فرصة لزخات من أمطار متفرقة خلال منتصف الأسبوع الحالي.

الأحد 2019/10/20

نهاراً: يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس خريفياً لطيفاً بوجهٍ عام في عموم مناطق المملكة، مع ظُهور كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويوجد فرصة لهُطول زخات محلية رعدية من المطر في أجزاء من شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء رطبة وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

وتظهر كميات من السحب المنخفضة مع ساعات الليل المتأخرة والفجر، كما ويتشكل الضباب فجراً في بعض مناطق السهول الشرقية والمرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الاثنين 2019/10/21

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس خريفياً لطيفاً بوجهٍ عام في عموم مناطق المملكة، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء رطبة وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

وتظهر كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هُطول زخات متفرقة من المطر مع ساعات الليل المتاخرة أجزاء من شمال ووسط وشرق البلاد.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.