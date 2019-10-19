العبوس: اتفاق على الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية

وطنا اليوم ـ عمان

قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس انه تم الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة د.طارق الحموري، على العودة على التعديلات التي طرأت على "تعليمات تعاقدات شركات التأمين وشركة ادارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية".

واضاف في تصريح صحفي عقب لقاء عاجل عقده مع وزير الصناعة والتجارة انه تم الاتفاق مع الوزير على اعادة المادة 3 و6 من التعليمات التي تلزم شركات التامين بلاحة الاجور التي تصدرها النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة.

واشار د.العبوس انه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية، وعدم التعرض لصلاحيات النقابة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمطلب النقابة منح الاطباء المقيمين المؤهلين في وزارة الصحة مسمى "اخصائي مؤهل" قال د.العبوس، ان النقابة خاطبت رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بهذا الخصوص، وانه تلقى اتصالا من وزير الصحة د.سعد الجابر عرض خلاله عقد لقاء لمناقشة موضوع المسمى.

واوضح ان النقابة اعترضت على تشكيل لجنة من عدة جهات لبحث منح الاطباء المؤهلين لقب "اخصائي مؤهل"، وطالبت بالغائها، كونها تشكل تعديا على صلاحيات الهيئة العامة التي اقرت اللقب.