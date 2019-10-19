الرئيسية | محليات شبيلات يهاجم الأطباء وحالة من الاستياء بين أعضاء النقابة

وطنا اليوم ـ عمان شن المهندس ليث شيلات هجوما على نقابة الاطباء فيه لغة تحريضية يحث فيها الأطباء على الاقتداء بالمعلمين.



وقوبل وقوبل منشور شبيلات بحق الاطباء ونقابتهم باستياء عام من قبل الاطباء والتي استهزأ فيها من نقابتهم ووصفهم كذلك في منشور سابقة "بالجزارين".



واستغرب الاطباء ان يصدر هذا الكلام من نقيب اسبق للمهندسين وشقيق لطبيب جراح كبير واعتبروا ان هجومه على الاطباء هو هجوم على القطاع الصحي باكمله وفيه تحريض للمواطنين ضد الاطباء وفيه اساءة لعموم الاطباء الذين لم يسلمو من ظاهرة الاعتداءات الجسدية واللفظية.



وعبر عدد من الاطباء بانه كان الاصل به ان يتبني مطالب الاطباء العادلة لا ان ينتقص من حقوقهم ويوجه لهم ولنقابتهم اساءات لا تصدر الا من حاقد على العمل النقابي الذي كان فيه يوما ما متقلدا لمنصب قيادي.

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