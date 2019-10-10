الرئيسية | محليات الخشمان معلقا على سياسات الحكومة..دعم المنتج المحلي أولى

وطنا اليوم-أبدى رئيس حزب الاتحاد الوطني والنائب الاسبق الكابتن محمد الخشمان استياءه من طلب مدير دائرة حكومية استيراد المنتجات الأجنبية وتشجيع الصناعة الأجنبية، واصفا ذلك بالضربة للإنتاج المحلي.



وتساءل الخشمان في منشور له عبر صفحته على " الفيسبوك " حول مسيرة الإنتاج في الوطن ومن يقوم بعرقلتها , وحول هذا المدير ولمصلحة من يعمل. وكيف ياخذ راتبه من ضرائب الموازنة التي يساهم بها الإنتاج الوطني؟



وقال: إلى متى سنترك هؤلاء المفسدين في مسيرة انعاش الأقتصاد الوطني يسرحون ويمرحون؟ ومتى سينتهي دعمهم والتستر على افعالهم؟ ومتى سيكون هناك مراجعة لإنجازات مدراء الدوائر في مواقعهم؟ ومتى سنبدأ في اصلاح مسيرة الأنتاج لننطلق بها نحو الخروج من الفساد والمحسوبيه واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب؟

وحذر الخشمان أصحاب القرار وباتخاذ العبرة مما يحصل للدول الأخرى المجاورة نتيجة الفساد، مطالبا البدء بالعمل والإنتاح وتشجيع المنتج الوطني والقطاع الخاص : الا تعتبرون يا اولي الألباب ؟ الم يحن الوقت لنبدأ مرحلة العمل والانتاج وتشجيع انتاجنا الوطني وقطاعنا الخاص؟

وتاليا المنشور:



يعني والله الواحد مش عارف شو بدو يحكي غير الى متى يا دولة الانتاج ؟؟ هل من المعقول مدير دائرة حكوميه يطلب استيراد المنتجات الأجنبيه ويشجع الصناعه الأجنبيه لضرب الأنتاج المحلي ؟؟؟ طيب لمصلحة من يعمل هذا المدير ؟؟؟ وكيف ياخذ راتبه من ضرائب الموازنه التي يساهم بها الأنتاج الوطني ؟ هل هذه هي هيبة الدوله يا دولة الأنتاج ؟؟؟؟ الى متى سنترك هؤلاء المفسدين في مسيرة انعاش الأقتصاد الوطني يسرحون ويمرحون ؟؟؟ متى سينتهي دعمهم والتستر على افعالهم ؟؟ متى سيكون هناك مراجعه لأنجازات مدراء الدوائر في مواقعهم ؟؟؟؟ متى سنبدا في اصلاح مسيرة الأنتاج لننطلق بها نحو الخروج من الفساد والمحسوبيه واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب ؟؟؟ الا تعتبرون يا اولي الألباب ؟ الم يحن الوقت لنبدأ مرحلة العمل والانتاج وتشجيع انتاجنا الوطني وقطاعنا الخاص ؟؟؟؟ اقسم بالله عندما سمعت حديث هذا المدير كنت اتمنى لو انه لا يتمتع بحماية منصبه لكنت قد صفعته امام الجميع ليفهم معنى الوطن ومنجزاته وقدراته .

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