وطنا اليوم- جدد المتقاعدون العسكريون التأكيد على مطالبهم الحقوقية بـ عدة مطالب واضحة أولها ان يكون راتب المتقاعد العسكري القديم والجديد 500دينار شهري، جاء ذلك بعد لقاء جمع ممثلين عنهم برئيس هيئة الاركان، قبل يومين وقد اثنى جلالة الملك على هذا اللقاء وأمر الحكومة بتسهيل كل ما من شأنه تحسين ظروف المتقاعدين المادية وفيما يلي : نص البيان:

بيان صادر عن التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين (نبض الوطن)

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا)) صدق الله العظيم.

الاخوة المتقاعدين العسكريين المحترمين ، تحية لكم اينما كنتم،،

المتقاعدون العسكريون جزء من النسيج الوطني الاردني ،الذين ساهموا في بناء الوطن الغالي ماضيا وحاضرا ولهم دور مستقبلي من خلال المشاركة الفاعلة في مسيرة الدولة الاردنية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ، لهم حقوق وعليهم واجبات ، ومن هذا المنطلق اجتمعت اللجنة العليا للتجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين ( نبض الوطن ) لدراسة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمتقاعدين العسكريين التي وصلت إلى مرحلة صعبة يستحيل معها الاستمرار بحياة كريمة حرة ، وتحت عنوان اعادة الاعتبار لكرامة المتقاعدين اقترح التجمع مطالب محددة لتحسين ظروفه المعيشية ، مع التأكيد على الثوابت التي تربى عليها المتقاعد العسكري وهي ( الله ، الوطن ، الملك ) وما دون جلالة الملك ليست كرامته أعلى قيمة من كرامة المتقاعد العسكري والمواطن الأردني ، فكلنا سواسية في دولة يحكمها القانون ، وتاليا المطالب التي يطالب بها التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين (نبض الوطن ) الحكومة بتنفيذها وبصوره عاجله لتنفيذها خلال أيام وليست أسابيع والا سوف يقوم التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين ( نبض الوطن ) باتخاذ شتى وسائل التصعيد القانونية المشروعة :

أولا: يطالب التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين ( نبض الوطن ) بتعديل قانون التقاعد العسكري لوجود اختلالات عميقه بحاجة ماسة للتصويب بهدف تقليص الفجوة العميقه بين تقاعد رواتب الرتب العليا من المتقاعدين العسكريين وبين رواتب الرتب الصغرى من المتقاعدين العسكريين على أن يصبح اقل تقاعد عسكري 500 دينار لتوفير الحد الأدنى للعيش بكرامة ولكافة المتقاعدين العسكريين سواءً الذين تقاعدوا قبل عام 2010 او بعد هذا التاريخ .

ثانيا : يرى التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين ( نبض الوطن ) أن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى لم تحقق للمتقاعد العسكري الا الوهم وخيبة الامل ، فواقع المتقاعدين العسكريين المزري يتحدث عن نفسه ، فقر، بطالة ونكران واجحاف بحق شريحة أفنت زهرة شبابها في خدمة وطنها الغالي في الحفاظ على أمنه ، وعليه يطالب التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين ( نبض الوطن ) رئيس الوزراء بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة المتقاعدين تصحيح مسار هذه المؤسسة واعادة هيكلة مؤسسة المتقاعدين العسكريين اداريا وتوسيع قاعدة استثماراتها لتوظيف المتقاعدين العسكريين ، وتعديل قانونها ليصار الى الانتخاب بدل التعيين ليصبح مجلس الادارة المنتخب مناصفة مابين الرتب العليا والرتب الصغرى ، لتحقيق الغاية من انشائها والمتمثلة برعاية شؤون المتقاعدين العسكريين لتوفير فرص عمل مناسبة لهم والاهتمام بهم، وتقديم الخدمة الفضلى لهم، بما يحفظ كرامتهم ويقدر دورهم في خدمة الوطن.

ثالثا : يطالب التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين ( نبض الوطن ) الجهة صاحبة الإختصاص بإعادة النظر بقروض الاسكان العسكري من حيث قيمة القرض والمساواة للجميع بين القدامى والجدد للحصول على فروق تعديل القروض والسماح للذين انسحبوا من الاشتراك في صندوق الاسكان العسكري للاشتراك به مرة ثانية وصرف قرض الاسكان مباشرة بعد التقاعد .

رابعا : يرى التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين ( نبض الوطن ) أنه من حق المتقاعدين العسكريين من كبار السن فوق الستين وبغض النظر عن رتبهم الحصول على معاملة خاصة في التشخيص الطبي والعلاج وصرف الادوية من خلال مكاتب خاصة في المستشفيات العسكرية مزودة بكوادر طبية تقوم على خدمة هذه الشريحة التي تستحق التكريم في المعاملة والخدمة الصحية .

خامسا : يطالب التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين ( نبض الوطن ) بمنح كل متقاعد عسكري اعفاء جمركي على المركبات الخاصة ضمن جدول زمني يراعي فيها عدد سنوات الخدمة يتم الاتفاق عليه لاحقا مع الجهات المختصة .

سادسا : يطالب التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين ( نبض الوطن ) بإعادة النظر في التشريعات الناظمة لرواتب الاعتلال والمعلولية والجسيم الخاصة بهذه الشريحة من المتقاعدين العسكريين لتحقيق العدالة .

سيبقى المتقاعدون العسكريون الرديف القوي لقواتنا المسلحة، درع الوطن وعنوان أمنه واستقراره في ظل القيادة الهاشمية.

المنسق العام للتجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين (نبض الوطن)

الدكتور محمد سليمان الخوالده (متقاعد عسكري)