الرئيسية | محليات تصاعد الزيارات الإسرائيلية للباقورة قبل تسليمها للأردن

وطنا اليوم ـ عمان تصاعد عدد الزوار الإسرائيليين إلى منطقة الباقورة الأردنية، التي انتهت مدة تأجيرها للاحتلال وفقا لاتفاقية وادي عربة عام 1994.



وسينظم اعتصام الجمعة في الباقورة، تحت عنوان "نحافظ على السلام في جزيرة السلام"، وسيُلقي بيني غانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض" أكبر كتل المعارضة في الكنيست، كلمة في الاعتصام.



وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن أكثر من 500 شخص زاروا الجيب الزراعي، ومحطة توليد الكهرباء هناك، التي أسسها المهندس اليهودي الثري بنحاس روتنبرغ في العام 1923.



وتقع الباقورة وهي أراضي زراعية عند ملتقى نهري الأردن واليرموك، الذين رسمت حدود سايكس بيكو وفقهما بين الأردن وسوريا وفلسطين، لكن إسرائيل احتلت المنطقة عام 1950.



وبحسب الاتفاقية يُؤجّر الأردن هذه المنطقة لمُزارعين إسرائيل لمدة 25 عاما قابلة للتمديد، حيث تنتهي مدة التأجير في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وأبلغ الأردن إسرائيل عدم نيته تمديد التأجير، ولكن دخلت إسرائيل معه في مفاوضات للعدول عن قراره.



وتقول إسرائيل إن القيادي الصهيوني روتنبرغ، اشترى أرض "الباقورة" من سلطات الانتداب البريطاني، لإقامة "مشروع روتنبرغ" عليها، الذي يُضيء أراضي الانتداب ومناطق أخرى من الأردن.



وكانت الخارجية الأردنية نفت الأربعاء صحة ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، من أن ملك الأردن وفق على تمديد العمل بما يعرف بملحقي الباقورة والغمر ضمن اتفاقية وادي عربة، بضعة أشهر للمزارعين الإسرائيلين لحين انتهاء الموسم.







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