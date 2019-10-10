الرئيسية | محليات العبوس: ثلاث ضربات قاتلة في أسبوع واحد

وطنا اليوم ـ عمان قال نقيب الأطباء الأردننيين الدكتور علي العبوس إن ثلاث ضربات وصفها بالقاتلة لمؤسسة وطنية ولقوانين نافذة لمصلحة الشركات وفي أسبوع واحد، ملوحا بالدعوة لإجتماع الهيئة العامة لتقرر ما هو مناسب.



ووصف العبوس حكومة بأنها تتقن صناعة الأزمات.



وعن أولى الضربات قال: ضرب القطاع الخاص وحقوق المواطنين حيث صدر في الجريده الرسمية هذا الأسبوع نقل صلاحية وضع الأجور من الجهات الرسمية سواء النقابة او حتى الحكومه الى شركات التأمين.



أما الثانية، ضرب القطاع العام والموطنين المراجعين لهذا القطاع حيث الغت الحكومة هذا الأسبوع أيضا صلاحيات الهيئة العامة بوضع الألقاب ونقلها للجان ليست من صلاحياتها ذلك ، تاركة حوالي الف طبيب بلا مسمى يحميهم في ظل قانون المسؤولية الطبية وتاركة المرضى لهذه الفوضى !!!



فيما كانت الضربة الثالثة في قطاع المتقاعدين بعدم تفعيل القوانين التي صدرت فيها اراده ملكية والتي من شأنها إنقاذ آلاف العائلات والأيتام والأطباء الغير قادرين على العمل. وذلك بعدم مجرد الرد على كتب نقابة الأطباء للقاء رئيس الوزراء وحل الإشكال.



وعلّق العبوس على ما سبق بالقول: إن الحكومة قد وحدت بهذه الممارسات كلمة الأطباء وأثارت غيرة المواطنين الحريصين على عدم رؤية صلاحيات الدولة والمؤسسات المنتخبة والرسمية تتحول الى شركات.





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