 وطنا نيوز -عاصفة تداول وتعليقات لأخطر رسالة نشرتها الملكة رانيا
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عاصفة تداول وتعليقات لأخطر رسالة نشرتها الملكة رانيا
التاريخ : 18-10-2019 08:23:31 المشاهدات: 2588

وطنا اليوم-عمان:اظهرت مؤشرات استطلاعية سريعة حصول تداول كبير وبصورة عاصفة للرسالة التي تقدمت بها الملكة رانيا العبد الله امس الاول مشتكية الافتراءات التي تطال شخصها واهلها وعائلتها .

ورصد تقرير خاص بإحدى مؤسسات المجتمع المدني اكثر من 45 الف تعليق الكتروني على رسالة الملكة بعد اقل من 24 ساعة على نشرها في صفحتها التواصلية .

وجاء في تشخيص سريع  بان نحو ثلاثة الاف رسالة وبوست لتأييد الملكة وتوجيه التحية لها تم نشرها في نفس الفترة .

لكن اكثر من 50 % من التعليقات صنفت بانها لم تتفهم او سلبية  فيما ظهرت نسبة تأييد من متواصلين عاديين لمضمون رسالة الملكة بنسبة تقترب من 35 % .

الرسالة بكل حال حققت معدلات قياسية في التداول على جميع تطبيقات الهواتف الذكية وفي الاطلاع والمكوث والمتابعة والتعليق .


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