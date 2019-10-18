الرئيسية | محليات عاصفة تداول وتعليقات لأخطر رسالة نشرتها الملكة رانيا

وطنا اليوم-عمان:اظهرت مؤشرات استطلاعية سريعة حصول تداول كبير وبصورة عاصفة للرسالة التي تقدمت بها الملكة رانيا العبد الله امس الاول مشتكية الافتراءات التي تطال شخصها واهلها وعائلتها . ورصد تقرير خاص بإحدى مؤسسات المجتمع المدني اكثر من 45 الف تعليق الكتروني على رسالة الملكة بعد اقل من 24 ساعة على نشرها في صفحتها التواصلية . وجاء في تشخيص سريع بان نحو ثلاثة الاف رسالة وبوست لتأييد الملكة وتوجيه التحية لها تم نشرها في نفس الفترة . لكن اكثر من 50 % من التعليقات صنفت بانها لم تتفهم او سلبية فيما ظهرت نسبة تأييد من متواصلين عاديين لمضمون رسالة الملكة بنسبة تقترب من 35 % . الرسالة بكل حال حققت معدلات قياسية في التداول على جميع تطبيقات الهواتف الذكية وفي الاطلاع والمكوث والمتابعة والتعليق .

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر