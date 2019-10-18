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عاصفة تداول وتعليقات لأخطر رسالة نشرتها الملكة رانيا
وطنا اليوم-عمان:اظهرت مؤشرات استطلاعية سريعة حصول تداول كبير وبصورة عاصفة للرسالة التي تقدمت بها الملكة رانيا العبد الله امس الاول مشتكية الافتراءات التي تطال شخصها واهلها وعائلتها .
ورصد تقرير خاص بإحدى مؤسسات المجتمع المدني اكثر من 45 الف تعليق الكتروني على رسالة الملكة بعد اقل من 24 ساعة على نشرها في صفحتها التواصلية .
وجاء في تشخيص سريع بان نحو ثلاثة الاف رسالة وبوست لتأييد الملكة وتوجيه التحية لها تم نشرها في نفس الفترة .
لكن اكثر من 50 % من التعليقات صنفت بانها لم تتفهم او سلبية فيما ظهرت نسبة تأييد من متواصلين عاديين لمضمون رسالة الملكة بنسبة تقترب من 35 % .
الرسالة بكل حال حققت معدلات قياسية في التداول على جميع تطبيقات الهواتف الذكية وفي الاطلاع والمكوث والمتابعة والتعليق .
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