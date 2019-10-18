الرئيسية | محليات 62 قتيلا بهجوم على مسجد في أفغانستان والأردن يدين

وطنا اليوم-عمان:دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مسجدا في ⁧‫أفغانستان.

وقال في تغريده له على حسابه الرسمي في تويتر "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مسجدا في ⁧‫أفغانستان⁩. رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. أحر التعازي للأشقاء في أفغانستان."

وارتفعت حصيلة الهجوم على مسجد شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، إلى أكثر من 62 قتيلا على الأقل.

وقال مسؤولون محليون، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الانفجارات التي وقعت في مسجد بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 62 مصليا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقال عطاء الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن متفجرات زرعت داخل المسجد الواقع في منطقة جاودارا.

وانهار سقف المسجد بالكامل.

وقال سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في إقليم ننكرهار، إن أكثر من 100 آخرين أصيبوا وتوقع زيادة عدد الضحايا.

وقال مالك محمدي جول شينواري، وهو من شيوخ قبائل المنطقة إن المسجد بأكمله انهار.

وأضاف: "ما رأيت بعيني كان مشهدا يفطر القلب"، مشيرا إلى أن 32 جثة وعشرات المصابين نقلوا من موقع الانفجارات.

وقال تيزاب خان الضابط بالشرطة الذي كان في الخدمة بالمنطقة وقت الانفجارات "كنت أسمع الملا وهو يلقي الخطبة وفجأة أسكت دوي انفجار صوته".

وتابع قائلا: "عندما وصلت إلى موقع الحادث كان الناس يحاولون انتشال الجثث والمصابين، الذين حوصروا تحت السقف المنهار".

وتسيطر قوات الأمن الأفغانية على منطقة جاودارا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين بلغ مستوى قياسيا في الأشهر الثلاثة الماضية إذ وصل إلى 4313 سقطوا بين قتيل وجريح.

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