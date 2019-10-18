الرئيسية | محليات أردنيون عالقون في لبنان بسبب إغلاقات الشوارع وطريق المطار

وطنا اليوم-عمان:علق عدد من المواطنين الأردنيين، حيث يقيمون في لبنان، بعدما قطع المتظاهرون طريق المطار بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة، وسط انتشار كثيف للجيش.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن حالة من الهرج والمرج سادت بين المتظاهرين الذين أصرّوا على قطع الطريق أكثر من مرّة بالإطارات المشتعلة والسواتر الترابية، في الوقت الذي أعاد الجيش فتحها.

وأعاق إغلاقات الطرقات بفعل الاحتجاجات المستمرة منذ ساعات الليل الأولىـ وصول المسافرين إلى المطار، ما اضطرّهم لإكمال الطريق سيراً على الأقدام مع حقائبهم الشخصية.

كما تم تحويل السير إلى الاتجاه المعاكس من المطار.

إلى ذلك، أكدت السفارة الأردنية في بيروت عدم ورود أي ملاحظة تتعلق بسلامة الاردنيين المقيمين في لبنان جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها لبنان الشقيق.

وأهابت وزارة الخارجية الوزارة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للبنان وخصوصا في العاصمة بيروت، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، أهمية الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة و الحذر اثناء تنقلهم.

كما ودعتهم للالتزام التام عما يصدر من السلطات اللبنانية من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم، والتواصل الفوري مع السفارة الاردنية في بيروت في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن 0096181699837 او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 على مدار الساعة.

بدورها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" انّ الجيش اللبناني منع بعض الأشخاص الذين حاولوا اجتياز الطريق بواسطة الدراجات النارية من الدخول الى المطار.

ويحاول الجيش اللبناني من ضباط وافراد التحدث الى المحتجين الذين يشتكون الى الجيش اوضاعهم بهدوء، ويطالب المحتجون الجيش اللبناني بعدم السماح لأي مسؤول بالسفر.

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