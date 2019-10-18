الرئيسية | محليات كروز دخان الإليجانس واصل سورية بـ2.10 دينار أردني

وطنا اليوم-عمان:استهجن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فاتورة صادرة عن وكيل سوري باع دخان الاليجانس الأردني وارد سوريا من المنطقة الحرة في الزرقاء .

وحسب ما يظهر في الصورة المرفقة فإن سعر كروز الدخان واصل سوريا الى الوكيل بحدود الدينارين وعشرة قروش بعد حسبة بسيطة لتحويل الليرة السورية الى الدينار الأردني .

وخاطب الناشطون الحكومة الاردنية فقالوا :

خضتم حرب بلا هوادة على البحارة في الرمثا و المسافرين القادمين من سورية عبر مراكز الحدود البرية و فرض غرامات جمركية عالية على السواقين وان كان كروزين دخان للمسافر وليس للسائقين.

واضافوا يصدر دخان اليجانس إلى سورية من المصنع في المنطقة الحرة /الزرقاء بسعر واصل إلى مستودعات الوكيل في دمشق دينارين ومائة فلس و يباع للمستهلك في سورية بضعف المبلغ موزعة للحلقات التجارية كافة و الحكومة السورية بسعر يعادل اربع دنانير أردني و يعاد تهريبة أو مع المسافرين يباع في السوق الأردني ب 17.500 دينار.

وزادوا أن الشركة المنتجة تربح و الحكومة السورية و حلقات التوزيع و يرتاح المستهلك في سورية من جشع الحكومة الأردنية و ضرائبها و الدخان أردني يحرم من ميزة السعر العادل المستهلك الأردني.

وطالب الناشطون الاردنيون الحكومة الأردنية ببيع الدخان بالسوق المحلي الأردني ب ثلاث أضعاف الذي يصدر لسورية وقالوا للحكومة : خذوا ثلث لكم يبقى ارحم للمستهلك و وقف جشع الضرائب و الحكومة و منع التهريب كما تدعي الجمارك و انخفاض الإيرادات. وتاليا صورة عن الفاتورة للوكيل السوري والصادرة بتاريخ 9 / 10 / 2019













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