استطلاع: قمح الغباوي لن يصمد بالشتاء

وطنا اليوم-عمان:أكد غالبة المشاركين باستطلاع غير علمي على مواقع التواصل الاجتماعي إن مستوعبات القمح الموجودة في الغباوي لن تصمد في فصل الشتاء، بسبب طريقة التخزين.

وقال أكثر من 77% من المشاركين بالاستطلاع على موقع "فيس بوك" إن هذه المستوعبات لم تصمد في فصل الشتاء، كما قال 74% من المشاركين في الاستطلاع عبر تويتر إن المستوعبات لن تصمد في فصل الشتاء.

وقال وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري تعقيبا على طريقة تخزين القمح في الغباوي، ان المستوعب هو عبارة عن صومعه أفقية وليست عامودية، الصور التي تظهر أكواما من القمح المكشوف، هي لقمح يظهر اثناء عملية التحميل والنقل، تم إخراجه من التخزين لهذه الغاية.

وأضاف الحموري: " بعد وصول القمح الى المستوعبات يتم تخزينه بصوره علمية اصولية، وان خصائص التخزين بالمستوعبات تضمن سلامة القمح من حيث عدم تعرضه للحشرات وان كافة المستوعبات التي تم انشاؤها في منطقة الغباوي والمفرق تغطى باحكام بواسطة أغطية خاصة ومقاومة لاي عوامل طبيعية او مؤثرات خارجية ويتم فتح تلك المستوعبات جزئيا عند عمليات تحميل القمح ونقله الى المطاحن".

وأضاف: " تتلخص طريقة تخزين القمح بشكل طبيعي دون استخدام التعقيم الكيماوي حيث يتم عمل مستوعبات بشكل افقي بدلا من الصوامع العامودية حيث تكون الارضيات مشابهة لصوامع تخزين الحبوب للمحافظة على سلامة الحبوب المخزنة و يتم تغطية القمح بأغطية خاصة تودي الى حفظ الحبوب من العوامل الجوية والامطار و يتم اغلاقة بإحكام ، وتعتمد الية الحفظ على انخفاض نسبة الاوكسجين دون 10% وبالتالي تمنع حدوث الاصابة الحشرية او نمو الاعفان دون استخدام التعقيم الكيماوي وبالتالي المحافظة على جودة الحبوب و خصائصه".

وختم يقول: " يتم مراقبة المخزون باستمرار و يتم أخذ عينات من القمح المخزن باستمرار و فحص صلاحيته للاستهلاك البشرية و يتم استخدام هذة الطريقه في كثير من دول العالم،. يمر القمح قبل استخدامه في المطاحن بمراحل عده، تشمل الغسيل والغربلة، سنقوم بتنظيم زيارته للإعلاميين والمهتمين لهذه المنشأة الهامه، للاطلاع على آلية العمل بالتفصيل".