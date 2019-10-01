حالة الطقس في الأردن ليوم الجمعة

وطنا اليوم-عمان:ذكر موقع طقس العرب توقعاته للحالة الطقس في الأردن ليوم الجمعة، حيث يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام إلى أقل بقليل.

ويكون الطقس في الأردن خريفياً معتدلاً بوجهٍ عام في عموم مناطق المملكة،مع ظُهور كميات من السحب العالية، ويميل الطقس للحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر بعض السحب المتفرقة فوق مناطق البادية الشرقية والجنوبية الشرقية، مع فرصة لهطول زخات محلية رعدية من المطر عصراً في تلك المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء مائلة للبرودة في مختلف المناطق، وباردة نسبياً فوق الجبال والسهول الشرقية.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من المطر على أجزاء من البادية الجنوبية الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.