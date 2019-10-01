الرئيسية | محليات تحذير للأردنيين في لبنان.. والخارجية تخصص خطاَ ساخناَ للطوارىء

وطنا اليوم-عمان:قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ان السفارة الاردنية في بيروت “اكدت عدم ورود أي ملاحظة تتعلق بسلامة الاردنيين المقيمين في لبنان جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها لبنان الشقيق”.

واكد القضاة أن “السفارة الأردنية في بيروت تتابع أحوال الأردنيين هناك وتؤكد سلامتهم جميعا”.

وقال “تعيد الوزارة التأكيد على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للبنان الشقيق وخصوصا في العاصمة بيروت، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، أهمية الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة و الحذر اثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات اللبنانية الشقيقة من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم”.

ودعا الأردنيين المقيمين والزائرين إلى لبنان لـ”التواصل الفوري مع السفارة الاردنية في بيروت في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن 0096181699837 او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 على مدار الساعة”.

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