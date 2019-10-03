أردني نشمي يطرد عائلة إسرائيلية من مطعمه

وطنا اليوم-عمان: زعم عشرة أفراد من عائلة يهودية، تقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنهم ذهبوا في رحلة إلى الأردن قبل بضعة أيام، ليتفاجأوا بطردوا من مطعم محلي، عندما علم صاحبه أنهم إسرائيليون.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن أفراد العائلة قولهم: إنه أثناء جلوسهم في المطعم ضحكوا وتبادلوا اللحظات من الرحلة، وبعد ذلك كان صاحب المطعم مهتما بمعرفة المكان الذي أتوا منه، وعندما قالوا إنهم من "إسرائيل" قام بطردهم على الفور من المكان.

وأضاف أفراد العائلة، أن نادل المطعم قال لهم: "آسف هذه سياسة المكان، عدم خدمة الإسرائيليين".

من جابنه، قال مرشد سياحي إسرائيلي، يرافق مجموعات للمستوطنين في الأردن، إنه لم يتفاجأ من الموقف تجاه المسافرين الإسرائيليين.

واستدرك المرشد الإسرائيلي، أنه تعرض مرات عديدة لمواقف مشابهة.