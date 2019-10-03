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أردني نشمي يطرد عائلة إسرائيلية من مطعمه
وطنا اليوم-عمان: زعم عشرة أفراد من عائلة يهودية، تقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنهم ذهبوا في رحلة إلى الأردن قبل بضعة أيام، ليتفاجأوا بطردوا من مطعم محلي، عندما علم صاحبه أنهم إسرائيليون.
وأضاف أفراد العائلة، أن نادل المطعم قال لهم: "آسف هذه سياسة المكان، عدم خدمة الإسرائيليين".
من جابنه، قال مرشد سياحي إسرائيلي، يرافق مجموعات للمستوطنين في الأردن، إنه لم يتفاجأ من الموقف تجاه المسافرين الإسرائيليين.
واستدرك المرشد الإسرائيلي، أنه تعرض مرات عديدة لمواقف مشابهة.
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