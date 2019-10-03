الرئيسية | محليات ترجيح منع استيراد الرمان والموز

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الزراعة وزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة اليوم الخميس، أنه لن يتم السماح باستيراد مادة الزيت وأن قرار منع استيرادها لا تهاون فيه ولا تراجع عنه حماية للمنتج الوطني .

وقال الوزير ان زيت الزيتون الاردني ليس سلعة فحسب بل هو قيمة واستراتيجية وطنية اصبحت تحظى بثقة المستهلك المحلي والعالمي وأصبح مادة عضوية بامتياز يتمتع بجودة عالية وانتاجية مرتفعة قياسا على التطورات التي شهدها قطاع الزيتون من جميع الجوانب.

وأضاف الشحاحدة، خلال إعلانه بدء موسم القطاف للموسم، أن حماية المنتج الوطني لا تقتصر على صنف معين وانما تمتد لتشمل أي صنف قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي، مرجحا ان يصار لاحقا الى منع استيراد مادتي الرمان والموز.

ولفت الى ان نسبة النمو الذي شهده القطاع الزراعي في الربعين الاوليين من هذا العام سجل 6ر3 و 6ر2 بالمئة متقدما على بعض القطاعات نتيجة العديد من العوامل ابرزها التحول نحو المكنكة ومواكبة التطورات الحديثة في الاساليب والاصناف الزراعية واستخدام التكنولوجيا في ممارسة النشاط الرزاعي الذي يعكس مدى ارتباط الانسان الاردني بالأرض وتمسكه بزراعتها وزيادة انتاجها متجاوزا التحديات والظروف والامكانات التي تعترض سبيله ونسعى جاهدين لتذليلها بعمل تشاركي بين جميع اطراف المعادلة الزراعية ورافعتها الاولى المزارع.

واشار الى ان قطاع الزيتون والمعاصر شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية من التوسع بزراعة المساحات بالزيتون واستخدام مدخلات الانتاج الضرورية له واساليب وتقنيات حديثة كالطقاف الآلي.

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