الرئيسية | محليات تحويلات على اتوستراد الزرقاء - عمان

وطنا اليوم-عمان:اعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان وبالتعاون مع ادارة السير المركزية عن إجراءات لتحويلات السير ضمن مشروع الباص السريع التردد بين مدينتي عمان الزرقاء الحزمة الثانية للمنطقة الواقعة عند تقاطع حي المزارع بعد جسر ماركا بإتجاة عمان السبت.

وقالت مديرة تنفيذ الطرق في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندسة ايمان عبيدات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، ان مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان الزرقاء، مقسم لأربعة عطاءات وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي 140مليون دينار أردني وبتمويل من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حسب اتفاقية التأجير التمويلي، حيث تتضمن الأعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع وبطول 20 كم تقريباً وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الاوتستراد على كلا الجانبين ليصبح يستوعب مسار الباص السريع بالإضافة الى 3 مسارب لكل اتجاه وما يرافق ذلك من اعمال إنشاء وصيانة للجسور والأنفاق والجدران الإستنادية وخدمات البنية التحتية بالإضافة لإنشاء التحويلات المؤقته وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

واشارت عبيدات الى نسبة الانجاز في الحزمة الاولى التي تبدأ من مجمع المحطة وتنتهي قبل تقاطع عين الغزال بلغت 4.46 بالمئة، كما بلغت نسبة الانجاز في الحزمة الثانية التي تبدأ من قبل تقاطع عين الغزال بإتجاه الزرقاء وتنتهي بعد جسر ماركا 3.6 بالمئة ، والحزمة الثالثة والتي تبدأ من منطقة المحطة بعد جسر ماركا باتجاه الزرقاء وتنتهي قبل إشارة الحديد بنسبة انجاز 8 بالمئة، وبلغت نسبة الانجاز في الحزمة الرابعة التي تبدأ من المحطة قبل جسر الجامعة الهاشمية الكلية العسكرية باتجاه الزرقاء وتنتهي عند الموقع المقترح لمجمع الزرقاء 3.1 بالمئة.

ولفتت عبيدات الى ان مدة العمل المعدلة مدة العطاء الأصلي + تعاميم المناخ هي 789 يوما، مشيرة لتاريخ الانجاز العقدي مع التمديدات المستحقة في 29 /4 / 2021.

وقررت الوزارة تحويل السير القادم من عمان بإتجاة الزرقاء / الانحراف يسار بعد جسر المشاة - جسر المصانع المجاور لمحطة توتال والاستمرار حتى مصنع الحسام للصناعات البلاستيكية والعودة لطريق الأوتوستراد .

ويتوجب على القادم من الزرقاء باتجاه عمان الانحراف يمينا عند مصنع الحسام للصناعات البلاستيكية والاستمرار حتى محطة توتال للمحروقات قبل جسر المشاة -جسر المصانع والعودة لطريق الأوتوستراد .

كما قررت الية دخول المركبات لمنطقة حي المزارع والترخيص والخروج للسير القادم من عمان بإتجاة الزرقاء من خلال مدخل من التحويلة بإتجاة الطريق القائم لحي المزارع .

كما قررت الية دخول المركبات لمنطقة حي المصانع والخروج منه للقادم من الزرقاء باتجاة عمان ،من خلال الطريق القائم المحاذي لمحطة توتال للمحروقات وشركة الدقيق الاردنية بالقرب من جسر المشاة -جسر المصانع حيث سيكون الطريق القائم المحاذي لمصنع الحسام للصناعات البلاستيكية مغلقا بالاتجاهين امام حركة السير .

وبينت الوزارة انه تم تأمين كافة عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق ، داعية الى الالتزام بارشادات السير والاشارات الارشادية والتحذيرية والسرعات المقررة داخل التحويلة حفاضا على سلامة المواطنين .

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