الرئيسية | محليات الأردن يتجهز للشتاء: كاسحة ثلوج مع كل فريق عمل

وطنا اليوم-عمان:اطلع وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس فلاح العموش، على جاهزية المديريات لفصل الشتاء، مبينًا وجود 98 فرقة عمل ميدانية ضمنها كاسحة ثلوج و قريدر ولودر وعدد من العمال.

وخلال اجتماعه مع مدراء الاشغال في المحافظات، قال العموش إن كل فرقة يرأسها مهندس تعمل على مدار الساعة لضمان جاهزية الطرق من دون انقطاع في جميع محافظات المملكة.

ودعا العموش كوادر الوزارة إلى التأكد من جاهزيتهم وجاهزية الآليات ووسائل الاتصال للتعامل مع فصل الشتاء المقبل.. واكد تجهيز غرف العمليات في المحافظات والالوية، اضافة الى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز.

وقال ان الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل مديرية اشغال بالمحافظة ومكاتب الاشغال في الالوية وخطة طوارئ مشتركة للجوء اليها في حالة حدوث طوارئ تفوق امكانيات كل محافظة وربط مركز الوزارة بغرف العمليات في المحافظات الكترونيا بما يؤدي الى تتبع الآليات العاملة في الميدان، وهي تعمل بإشراف الوزير والمعنيين مباشرة.

وأشار إلى ان الوزارة تنسق في هذا الاطار مع الحكام الإداريين والأمن العام وأمانة عمان الكبرى والقوات المسلحة، للمشاركة بفتح الطرق وتسهيل استخدامها للمواطنين.

وتحدث الوزير مع مدراء الاشغال بالمحافظات بمشاريع اللامركزية التي تنفذ بالمحافظات مؤكدا اهمية التنسيق والتعاون مع الحكام الاداريين و المجالس اللامركزية في المحافظات و اقرارها حسب الاحتياجات و الاولويات في تلك المناطق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر