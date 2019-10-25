الرئيسية | محليات موظفو البلديات يعتصمون الأربعاء للمطالبة بعلاوات وحوافز

وطنا اليوم-عمان:قرر اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن (قيد التأسيس) تنفيذ اعتصام أمام وزارة الإدارة المحلية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بتنفيذ مطالب موظفو البلديات والإشارة إليها في تعليمات إعداد الموازنات للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وان تنفذ اعتبارا من بداية العام المقبل.

وتتمثل مطالب العاملين، وفق الناطق باسم الاتحاد احمد السعدي بعلاوة العمل البلدي والموافقة على منح موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة علاوة إضافية نسبتها 25% من الراتب الأساسي لكل موظف وتنفذ اعتبارا من العام المقبل ويتم الإشارة إلى ذلك في تعليمات إعداد الموازنات للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة دون زيادة عل عدد ساعات العمل.

أما المطلب الثاني تتمثل بالمكافأة الثابتة على أن يتم الإشارة إليها في تعليمات إعداد الموازنات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2020 ورصد مبلغ 25 دينار مكافأة ثابتة لكل موظفي من موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومن ضمن مخصصات المكافآت.

وفيما يتعلق بصندوق الادخار، أشار السعدي إلى ضرورة الإشارة إليها في تعليمات إعداد موازنات البلديات ومجالس الخدمات بفتح بند في الموازنات يتضمن مساهمة البلديات والمجالس في صندوق الادخار وذلك وفق ما يتم إقرارها في النظام بعد مروره بمراحله التشريعية.

أما المطلب الرابع فيتمثل بعلاوة بدل العدوى للسائقين بعد صدور القرار النهائي ببدل العدوى ويتم إجراء مناقلات برصد المخصصات المطلوبة.

والمطلب الخامس فيتمثل بالمنتدبين وضرورة الإشارة في تعليمات إعداد الموازنات على رصد المخصصات المالية اللازمة لتثبيت الموظفين المنتدبين بيمن البلديات والمجالس وذلك حسب الشروط الواردة بقرار من مجلس الوزراء.

والمطلب السادس هو أجور عمال المياومة بان تكون الأجرة اليومية 9 دنانير كحد ادني للذين مضى على تعيينهم أكثر من عام.

المطلب الأخير الوصف الوظيفي وعد تغيير المسميات الوظيفية في البلديات ومجالس الخدمات إلا بعد إصدار بطاقات الوصف الوظيفي وإصدار الهياكل التنظيمية الجديدة.

وكان وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري اكد في تصريحات صحفية سابقة، ان الوزارة ملتزمة بالاتفاق الذي وقع مع ممثلي موظفي البلديات بخصوص علاوة العمل البلدي ، وان هذه العلاوة سيتم ادراجها على موازنة البلديات للعام المقبل .

واضاف، ان البلديات سوف تدرج علاوة العمل البلدي على موازناتها لعام (2020م) عملا بالاتفاقية الموقعة مع ممثلي الموظفين ، والتي سوف يصار الى اعدادها لاحقا ، سيما ان الوزارة هي التي تصادق على هذه الموازنات ، وان الوزارة ملتزمة ببنود الاتفاقية الموقعة بهذا الصدد ، في اطار سعيها الدائم بتحسين رواتب العاملين بالبلديات .

ونصت الاتفاقيات الثلاثة التي وقعت بتاريخ (5/11/2018م) و (16/1/2019م) و(26/3/2019) ، بين وزارة البلديات سابقا (الادارة المحلية) مع وفد ممثلي موظفي بلديات الاردن ، على موافقة الوزارة على رفع الحد الأدنى للمكافاه الشهرية إلى 25 دينارا لكافة الموظفين ، وتثبيت المنتدبين باماكن عملهم ، وصرف بدل العدوى لسائقي الضاغطات والكابسات ، ورفع الحد الأدنى لاجور عمال المياومة إلى 9 دنانير، وإقرار علاوة العمل البلدي بنسبة 25 % او ما يعادلها ابتداء من عام 2020 ، وصندوق الادخار وصندوق الاسكان والتكافل.

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