الرئيسية | محليات تجار الألبسة تطالب بتخفيض ضريبة المبيعات

وطنا اليوم-عمان:طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية بتخفيض ضريبة المبيعات بأسرع وقت لتصبح بحدود 8% بدل 16% لما لهذا التخفيض من أثر ايجابي سينعكس على كامل الإقتصاد الوطني.

واعتبرت النقابة في بيان صحافي أمس أن نسبة 16% ضريبة المبيعات المفروضة حالياً على معظم السلع هي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالدول المجاورة، حيث أن هذه النسبة أثقلت كاهل المواطن وحدت من قدرته الشرائية وأدت الى تآكل في الدخول وبالتالي تراجع في المبيعات واصابة القطاع التجاري والصناعي بحالة من الركود غير المسبوق، وألحقت بالعديد من المنشآت الاقتصادية خسائر فادحة لعدم قدرتها على المنافسة سواء المحلية أو الخارجية.

واعتبرت النقابة في بيانها أن وعود الحكومة باجراء تعديلات على قانون ضريبة المبيعات بعد اقرار قانون ضريبة الدخل الى الآن لم يتم الإيفاء بها وأنه قد آن الأوان في ظل حالة الركود الصعبة التي يعيشها الإقتصاد الوطني وحالة التراجع الكبير في المبيعات أن يتم تخفيض فوري على الضريبة لينعكس ايجاباً على الاقتصاد من جهة وعلى حياة المواطن من جهة أخرى.

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