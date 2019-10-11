 وطنا نيوز -هل تضرر القمح بـ صوامع الغباوي جراء الأمطار؟
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هل تضرر القمح بـ صوامع الغباوي جراء الأمطار؟
التاريخ : 16-10-2019 08:42:45 المشاهدات: 2924

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، بان الحالة الجوية والامطار التي هطلت على المملكة خلال الايام الماضية، لم تؤثر على الحبوب المخزّنة في مستودعات صوامع القمح في منطقة الغباوي.
واوضح البرماوي في تصريح، أن مستودعات القمح تم تأسيسها بشكل دقيق، ومن الصعب ان تؤثر العوامل الطبيعية على المواد الموجودة بداخلها، علماً ان "الاغطية" التي تم وضعها على القمح، تمنع وصول المياه اليها.
وبيّن البرماوي، أن الصوامع الموجودة بالغباوي مبنية بشكل أفقي ، وليس بشكل عامودي كصوامع العقبة وأن الصوامع محكمة الإغلاق ولا يمكنها أن تتأثر بأية مواد.


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