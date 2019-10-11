هل تضرر القمح بـ صوامع الغباوي جراء الأمطار؟

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، بان الحالة الجوية والامطار التي هطلت على المملكة خلال الايام الماضية، لم تؤثر على الحبوب المخزّنة في مستودعات صوامع القمح في منطقة الغباوي.

واوضح البرماوي في تصريح، أن مستودعات القمح تم تأسيسها بشكل دقيق، ومن الصعب ان تؤثر العوامل الطبيعية على المواد الموجودة بداخلها، علماً ان "الاغطية" التي تم وضعها على القمح، تمنع وصول المياه اليها.