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هل تضرر القمح بـ صوامع الغباوي جراء الأمطار؟
وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، بان الحالة الجوية والامطار التي هطلت على المملكة خلال الايام الماضية، لم تؤثر على الحبوب المخزّنة في مستودعات صوامع القمح في منطقة الغباوي.
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