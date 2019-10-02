المعلمين : جاهزون لأي تحد قادم في المستقبل

وطنا اليوم-عمان:أكد نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، ان صحته بخير وأنه يمارس عمله بشكل يومي في النقابة، حيث يعقد الاجتماعات.
كما أكد النواصرة خلال لقاء إذاعي معه ، بثته نقابة المعلمين على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ضمن الصالون التربوي للحديث عن تطلعات النقابة بعد الإضراب أن النقابة مستعدة لاي تحد في المستقبل.
ونفى النواصرة نيته أنه الترشح لأي إنتخابات نيابية، وان كل رسالته هي للمعلمين وخدمتهم حتى تنتهي هذه الدورة.
وأشار إلى أنه يقوم بعمل النقيب وفق القانون فنائب النقيب يدير الأمور بدل النقيب حتى تنتهي الدورة الحالية.
وفي معرض رده على سؤال فيما لم تصل النقابة مع الحكومة إلى اتفاق قال :" سنتفق" .
وعن نية النقابة اجراء اضراب جديد فقال من يتحدث بها الأمر من النقابة هو رأي شخصي، وتجربة المعلمين النقابية في دورتها الرابعة يجب أن تدرس بكل عناية من كل المتابعين ونحن نعمل وفق منظومة كاملة وكل شخص يعبر عن رايه الشخصي، والناطق الاعلام حين يعلق على أي مسألة يكون رايه رسمي.