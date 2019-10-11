الرئيسية | محليات تشغيل 186 أردنيا في قطر و35 في الامارات

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة العمل اليوم الاربعاء عن توقيع عقود 186 باحث عن عمل أردني في القطاع الصحي في عدد من المهن مثل معالج نطق, اخصائي علاج نطق, محول حالات طارئه, وقابلات قانونيات للعمل في مستشفى حمد الطبي بدولة قطر الشقيقة.

ومن جهة اخرى تم قبول 35 باحث عن عمل كمرحلة أولى في مهنة فني كهرباء سيارات للعمل لدى احدى الشركات المتخصصة في قطاع السيارات, في دولة الامارات العربية المتحدة, بعد ان استكملوا مقابلاتهم من خلال الشركة في مديرية تشغيل عمان الأولى.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة كانت قد اعلنت الاسبوع الماضي عن بدء اجراء المقابلات الخاصة لتعيين 200 باحث عن عمل في القطاع الصحي في عدد من المهن مثل معالج نطق, اخصائي علاج نطق, محول حالات طارئه, وقابلات قانونيات للعمل في دولة قطر الشقيقة, واجراءات تعيين نحو 50 باحث عن العمل كمرحلة اولى في دولة الامارات العربية المتحدة في قطاع السيارات.

واكد الخطيب ان العمل جار ايضا على إستكمال العدد المطلوب من المهن, داعيا الجميع للتسجيل في المنصة الوطنية للتشغيل تمهيدا لتشبيكهم مع القطاع الخاص محليا وعربيا ودوليا عبر الرابط الالكتروني (www.sajjil.gov.jo) للإستفادة من المزايا الكثيرة التي توفرها المنصة.

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