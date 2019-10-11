وسم الباقورة والغمر يتصدر تويتر والأردنيون: كلام الملوك لا يعاد

وطنا اليوم-عمان:تصدّر وسم "الباقورة والغمر" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في دلالة واضحة على فشل آلة الإعلام العبرية التي ادعت اليوم تمديد استئجارها لصالح تل أبيب، وهو ما نفته وزارة الخارجية جملة وتفصيلًا.

وكالنار في الهشيم، ساند الأردنيون الموقف الرسمي الذي أعلنه جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن الباقورة والغمر العام الماضي، وتداوله صورة لتغريدته في هذا السياق، مؤكدين أن "كلام الملوك واضح ولا يعاد".ودعا ناشط للحذر من الإعلام العبري في هذا التوقيت الحساس مع قرب تسلم الأردن منطقتي الباقورة والغمر.

وكتب الناشط "إلى الآن يبدو الموقف الرسمي المعلن -تجاه استعادة أراضي #الباقورة_والغمر -في الموعد المحدد ثابتا لتنفيذ ما كان أعلن عنه الملك لاسترداد المنطقتين قبل عام من الآن، وهو ما يظهر حتى في تصريحات المسؤولين الصهاينة، ولكن الحذر ضروري من كل تحرك يقوم به الصهاينة و"أعوانهم" لدينا!". وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات نفي تمديد تأجير أراضي الغمر والباقورة الأردنيتين للاحتلال.

وشددت غنيمات على تمسك الأردن باستعادة أراضي الباقورة والغمر في موعدها المحدد حسب نصوص الاتفاق الموقع بين الجانبين.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية، إن قرار المملكة الذي اتخذ بتاريخ 12/10/2018 بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 10/11/2019 (حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام) لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.

وبين القضاة أن تل أبيب طلبت التشاور وفقا لما نصت عليه المعاهدة، ودخلنا مشاورات حول الانهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة.