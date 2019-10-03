الرئيسية | محليات الملك يأمر بنظام معدل لنظام الأبنية في عمان

وطنا اليوم-عمان:أمر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بوضع نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان. وتم تعديل الفقرة (هـ) من المادة (35) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:- هـ - باستثناء السكن بأحكام خاصة طابقين والسكن بأحكام خاصة طابقين وروف والسكن بأحكام خاصة ثلاثة طوابق يسمح بإنشاء طابق سطح لقطع الاراضي الخالية وللأبنية المكتملة وغير المكتملة وفقا للشروط والأحكام المبينة أدناه اذا وافق المالكون جميعهم على ذلك ولا يجوز استبدال تلك الموافقة بأي تعهد تجاه الشركاء:- ثانيا: بإضافة عبارة (واذا زاد الارتداد على ذلك فيعتبر خدمات مشتركة ويمنع فتح أبواب عليه كما يجب تأمين ممر يصل الى تلك الخدمات المشتركة) الى آخر البند (2) منها.

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