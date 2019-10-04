الرئيسية | محليات أرقام مزعجة .. مليون أردني غير مشمولين بالتأمين الصحي

وطنا اليوم-عمان:احصائيات وأرقام مزعجة خلص اليها استطلاع المؤشر الأردني الذي ينفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تحديدا حول قضية التأمين الصحي في الأردن حيث يظهر ان نحو مليون مواطن أردني بلا تأمين صحي .

الاستطلاع يقول أن 69.9 في المائة يتمتعون بتأمين صحي، في حين أن 30.4 في المائة منهم غير مشمولين بالتأمين ، لكن الاغرب في النتائج اياها هو أن القطاع الخاص لا يغطي صحياً سوى 15 في المائة من العاملين لديه.

الاستطلاع حاول الاجابة على مستوى الخدمات الصحية في المملكة وخاصة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، فكانت مشكلة عدم توفر الأدوية بشكل دائم أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصحي ثم عدم شمول التأمين لبنود وأدوية واحتياجات للمرضى، ثم تدني مستوى الخدمات للمراجعين، ثم صعوبة الحصول على مواعيد للمراجعة، ثم ارتفاع كلفة العلاج والأدوية، ثم سوء البنية التحتية والمرافق الصحية.

نتائج الاستطلاع دفعت بعض المراقبين الى مطالبة الحكومة بتحسين القطاع الصحي والبدء فوراً ببناء ثلاث مستشفيات كبرى جديدة في مدن اربد والزرقاء والكرك.

الاستطلاع لم يتطرق للشأن الصحي فقط وانما تطرق لملفات محلية واخرى خارجية ابرزها اهتمامات المواطنين السياسية واليت تصدرت فيها صفقة القرن وقضية القدس اهتمام المستطلعة آراؤهم.

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