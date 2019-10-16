السعودية توزع 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي في الأردن

وطنا اليوم-عمان:شاركت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الاربعاء، في توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة إلى المحتاجين في المحافظات الأردنية ، والتي بلغت 20 ألف ذبيحة كانت قد وصلت للأردن ، ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي التي تم ذبحها في المملكة خلال موسم حج لهذا العام.

وزار نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق أحد مراكز التوزيع في العاصمة الأردنية عمان، برفقة ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، ووفد من وزارة الداخلية الأردنية، واطلعو على آلية توزيع الاضاحي في 12 محافظة أردنية.

وعبر العتيق في بيان ، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها الأجهزة الأردنية في توزيع الأضاحي، مشيداً بالإجراءات المتبعة في عملية الاستلام والتسليم التي تشرف عليها لجان متخصصة وكوادر مؤهلة لهذه الغاية.

من جهته ، قال ممثل البنك الإسلامي السعودي توفيق الغامدي ، ان مشروع المملكه للافادة من الهدي والاضاحي ، سيقوم بتوزيع 20 الف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي ، التي تم ذبحها في مكة المكرمة خلال موسم حج عام 1440 هـ ، مبيناً أن الأردن هي أول دولة يتم التوزيع فيها خلال هذا الموسم بالتنسيق مع السفارة المملكة ووزارة الداخلية الأردنية.

وأشار إلى أن الخطوات المتبعة قبل ذبح الأضحية في المملكة تخضع للكشف الشرعي من قبل 1000 مختص وأطباء بيطريين ويتم فحصها مخبرياً، للتأكد من خلوها من الأمراض ويليها فحص آخر بعد الذبح ، ثم يتم حفظها بعبوات صحية مغلفة بطريقة آمنة إلى أن تصل للأراضي الأردنية.

ويهدف مشروع المملكة للافادة من الهدي والاضاحي، الذي يحضى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، الى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية عنهم.

ومنذ بدء المشروع قبل 38 عام ، تم توزيع اللحوم على مستحقيها على فقراء الحرم ودول العالم الاسلامي ، اذ وزع المشروع منذ تأسيسه نحو 22 مليون أضحية ، يشرف على توزيعها 10جهات حكومية.