الرئيسية | محليات تعميم امني على معلمين اثر شكوى في فترة الاضراب

وطنا اليوم-عمان:أخلت الأجهزة الأمنية سبيل معلمين اثنين بعد توقيف أحدهما وقيام الآخر بتسليم نفسه على خلفية شكوى "إيذاء" تقدّم بها مراسل في مديرية تربية سحاب وشقيق أحد كبار موظفي الوزارة.

وقال المعلمان إنهما تفاجآ بوجود تعميم على اسميهما إثر شكوى في فترة الإضراب، وجرى تحريك التعميم فجر الأربعاء، ومن ثم تم اقتياد أحدهما إلى مركز أمن أحد، إلا أنه تبين أن هناك سوءا في التواصل والتنسيق جرى على إثره التعميم بشكل خاطئ.

وفي التفاصيل، قال المعلمان إنه وخلال فترة الاضراب، قام موظف في التربية "مراسل" بالتهجم على مدرستهم والاساءة لهم على خلفية التزامهم بالاضراب، الأمر الذي دفع 17 معلما لتقديم شكوى قضائية بحقّه.

وأضاف المعلمان إن المشتكى عليه تقدّم بعدها بشكوى تتهم المعلمين بالاعتداء على ابنه، رغم أنه ليس طالبا في نفس المدرسة أصلا.

وخلال قدوم أحد المعلمين إلى مدرسته صباح الأربعاء، قامت دورية شرطة بالتدقيق عليه، واقتياده إلى المركز الأمني، بخلاف الاتفاقية الموقعة بين نقابة المعلمين والحكومة، الأمر الذي دفع زميله الآخر لتسليم نفسه.

وأكد المعلمان أن مدير الشرطة تعهد بمحاسبة ومساءلة الشخص الذي قام بالتعميم على المعلمين بشكل مخالف، قبل أن يقدم اعتذاره منهما.

كما تساءل المعلمان عن سبب عدم انهاء هذه القضية التي جرى رفعها عليهم على خلفية مشاركتهم بالاضراب.

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