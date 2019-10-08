مديرة المناهج : مراحل تكوين الزهرة لا تشكل ايحاءات جنسيه

وطنا اليوم-عمان: أكد عدد من أولياء الأمور طلبة الصف الرابع الابتدائي ان المنهاج الدراسي الجديد لمادة (العلوم) يحتوي على عبارات جنسية وبعض الكلمات الخادشة التي من الصعب تعليمها لطلبة لم يتجاوزوا الـ(10) سنوات من عمرهم .

وقال أحد أولياء الامور انه عندما كان يدرس ابنه مادة العلوم تفاجئ بوجود عبارات جنسية خادشة من الصعب تعليمها او الحديث بها امام اطفال صغار ،معتبراً إن إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم اخطأت بحق الطلبة حين أدخلت مثل تلك العبارات الخادشة في مساقهم الدراسي .

وبين ان مراحل تكوين الزهرة من الممكن تعليمها للطالب بصورة منطقية تقدر حساسية المرحلة العمرية لهم ،مطالباٌ الجهات المعنية بإتخاذ اجراءًا فورياً كون المنهاج الحالي يبث السم بالدسم ولا يمكن السكوت او التهاون معه .

المديرة التنفيذية في مركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة ربا البطاينة ،أكدت في تصريحات عدم وجود اي عبارات جنسية لطلبة الصف الرابع في مادة العلوم ،معتبرة ان اعتراض أولياء الامور ليس بمكانه بتاتاً ،كون طالب بعمر الـ(10) سنوات لديه القدرة على تميز التلقيح والإخصاب للزهرة وليس من المعقول بتاتاً ان تشكل هذه الكلمات اي إيحاءات جنسية له .

وأضافت البطاينة ان المادة التي اعترض عليها الأهالي تحتوي على مراحل تكوين الزهرة بدءاً من عملية التلقيح والإخصاب ،مشيرة إلى ان الكتاب موجود وتتحدى جميع اولياء الامور بعدم صحة ادعائهم .