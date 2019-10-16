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الحاج توفيق: 2000 تاجر تضرروا من الباص السريع
وطنا اليوم-عمان: طالب رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق أمانة عمان الكبرى بتوزيع المبلغ المتبقي من تعويضات وسط البلد والبالغ 705 ألف دينار على 2000 متضرر من مشروع الباص السريع في خاصة في منطقة طبرور.
وأشار الحاج توفيق إلى مسؤولية الغرفة بالمطالبة المستمرة لحقوق التجار التي من شأنها رفد الخزينة بالموارد المالية.
وتسبب مشروع الباص السريع بأضرار كبيرة آلاف التجار في مختلف مناطق العاصمة ما دعى الغرفة للتحرك الفوري والمطالبة بالتعويض وفق القانون.
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