الحاج توفيق: 2000 تاجر تضرروا من الباص السريع

وطنا اليوم-عمان: طالب رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق أمانة عمان الكبرى بتوزيع المبلغ المتبقي من تعويضات وسط البلد والبالغ 705 ألف دينار على 2000 متضرر من مشروع الباص السريع في خاصة في منطقة طبرور.

وقال الحاج توفيق إنّه رغم المطالبات المستمرة لعويض متضرري منطقة طارق لم يتسجب أحد حتى الآن رغم لقاء الأمين العام لأمانة عمّان .

وكشف توفيق عن اجتماع يعقد مساء الأربعاء مع تجار المنطقة المتضررين لبحث الأضرار التي نالت من تجارتهم مطالباً الحكومة بإنشاء صندوق تعويض للمتضررين من المشروعات الحكومية.

وحمّل مسؤولية تعويض التجار للجهات الحكومية من ضمنها أمانة عمّان ووزارتي الأشغال والنقل مشيرا أنّ مطالبة تعويض متضرري الباص السريع مما زاد من تعويضات وسط البلد هو تعويض مبدئيّ فقط.

وأشار الحاج توفيق إلى مسؤولية الغرفة بالمطالبة المستمرة لحقوق التجار التي من شأنها رفد الخزينة بالموارد المالية.

وتسبب مشروع الباص السريع بأضرار كبيرة آلاف التجار في مختلف مناطق العاصمة ما دعى الغرفة للتحرك الفوري والمطالبة بالتعويض وفق القانون.

وقال الحاج توفيق في تصريحات سابقة إنّ حوالي 50 محلاً تجارياً أغلقت أبوابها بسبب ما لحقها من أضرار مادية نتيجة أعمال الباص السريع, وإنّ التجار يدفعون ما يقارب 3.3 مليارات دينار ضريبة مبيعات و 330 مليون دينار ضريبة دخل.

وكان أمين عمّان يوسف الشواربة نفى احتمالية دفع أي مبالغ تعويضية لمتضرري الباص السريع إلّا بـحكم قضائي قطعي.