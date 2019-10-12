الرئيسية | محليات اصدار 29354 شهادة منشأ خلال (9) أشهر

وطنا اليوم ـ عمان أصدرت غرفة تجارة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 29354 شهادة منشأ، لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية، مقابل 33849 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض 13 بالمئة.



ورغم انخفاض عدد شهادات المنشأ، الا انه تم تصدير سلع وبضائع من خلال الغرفة بالاشهر التسعة الماضية من العام الحالي بقيمة 778 مليون دينار مقابل 714 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 9 بالمئة.



وحسب معطيات إحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى العديد من البلدان، ابرزها السعودية بعدد 6294 والإمارات بعدد 4726 شهادة والعراق 1546 شهادة، ومصر 659 شهادة ثم لبنان 504 شهادة.



وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 181 مليون دينار، والإمارات 122 مليون دينار، ولبنان 76 مليون دينار، والسعودية 66 مليون دينار، ومصر بقيمة 51 مليون دينار.



وبلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" نحو 421 مليون دينار، والزراعية بقيمة نحو 121 مليون دينار، والصناعية 81 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة نحو 42 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات المختلفة.



يذكر أن غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.



كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.

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