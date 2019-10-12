 وطنا نيوز -الصفدي : المسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وكل تداعياتها
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الصفدي : المسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وكل تداعياتها
التاريخ : 12-10-2019 03:49:11 المشاهدات: 793

وطنا اليوم ـ عمان

جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، طلب الاردن من تركيا بوقف هجومها على سوريا "فورا"، مجددا رفض الأردن لأي عدوان على جارته الشمالية.

وقال الصفدي، خلال اجتماع طارئ في جامعة الدول العربية بناء على طلب مصر اليوم السبت، والذي ترأسه العراق في القاهرة: "  نطالب الأشقاء في تركيا وقف الهجوم .

واضاف الصفدي : المسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وكل تداعياتها"، داعياً إلى تفعيل الدور العربي المشترك للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع المستمر منذ عام 2011.

وكان الصفدي بحث قبيل بدء الاجتماع، خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري، تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا في قصر التحرير ، حيث اكد الوزيران "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها".


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