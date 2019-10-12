الأرصاد: أمطار غزيرة قادمة وتحذيرات من السيول

وطنا اليوم ـ عمان

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛الأحد، لتسجل أعلى من معدلاتها بحوالي (4-6) درجات، أجواء حارة نسبياً بوجه عام.

واضافت الدائرة في آخر القراءات الجوية لديها، انه تظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع بمشيئة الله في ساعات ما بعد الظهر سقوط زخات من المطر في جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.

وبينت ان هناك احتمال أن تمتد لتشمل اجزاء محدودة ومتفرقة من المملكة ، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

أما الإثنين، فإنه وبمشيئة الله تتأثرالمملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي يصاحبها ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتغطي معظم أجزاء المملكة.

وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر بين الحين والأخر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها العقبة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بحدوث الرعد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ،الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.