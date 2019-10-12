الصناعة والتجارة والتموين تصدر تقرير نتائج أعمال قطاع التأمين الأردني لعام 2018

وطنا اليوم ـ عمان

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين تقرير نتائج أعمال قطاع التأمين الأردني لعام 2018 وذلك لتعزيز الشفافية في قطاع التأمين وتوفير البيانات للمهتمين بقطاع التأمين، حيث يظهر التقرير هيكلية قطاع التأمين الأردني كما بنهاية عام 2018 وبعض المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة وملخص لنتائج أعمال شركات التأمين الأردنية خلال العام وبعض المؤشرات المالية لشركات التأمين وملخص لنتائج مقدمي الخدمات التأمينية المساندة خلال العام.

ويشير التقرير إلى أن قطاع التأمين الأردني يتكون من (24) شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمين داخل الأردن و(1077) مقدم خدمات تأمينية مساندة كما بنهاية عام 2018.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة داخل المملكة لعام 2018 لتبلغ (605.😎 مليون دينار أي بزيادة مقدارها (2%) عن العام السابق، وبناء عليه بلغت نسبة تغلل التأمين (نسبة إجمالي أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية) (2.02%) لعام 2018، وعلى الرغم من أنها ما زالت أقل من المستويات العالمية والبالغة (6.09%) إلا أنها تعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي يبلغ المعدل فيها حوالي (2.21%). وبلغت حصة الفرد من أقساط التأمين في الأردن لعام 2018 (58.😎 دينار.

كما يظهر التقرير توزيع المحفظة التأمينية بنسبة 14.2% لإجمالي أقساط التأمين على الحياة 85.8% لإجمالي أقساط التأمينات العامة، حيث يشكل تأمين المركبات 37.6% والتأمين الطبي 30.1% من إجمالي الأقساط المكتتبة على التوالي، ويلاحظ توزع المحافظ التأمينية على عدد كبير من شركات التامين بشكل عام، بينما يلاحظ تركز الحصص السوقية بشكل متوسط بإجازة التأمين على الحياة.

ويلاحظ ارتفاع الأقساط المكتتبة لإجازة التأمين الطبي بنسبة (8%) لعام 2018 مقارنة بالعام السابق وارتفاع الاقساط المكتتبة لإجازة تأمين الحياة بنسبة (7.8%) مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت الأقساط المكتتبة لإجازة تأمين المركبات بنسبة (2.3%) وانخفضت الأقساط المكتتبة لإجازة تأمين الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بنسبة (4.3%).

وفي المقابل ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (4.4%) خلال عام 2018 لتبلغ (478.😎 مليون دينار مقابل (458.7) مليون دينار لعام 2017، حيث ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة لإجازة تأمين المركبات بنسبة (8.2%)، ولإجازة التأمين البحري والنقل بنسبة (15.9%)، ولإجازة تأمين الحياة بنسبة (6.4%)، بينما انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة لإجازة الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بنسبة (7.8%).

حققت شركات التأمين صافي أرباح قبل الضريبة لعام 2018 ما قيمته (19.5) مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت (2.7) مليون دينار للعام 2017، حيث حققت شركات التأمين الأردنية أرباح فنية إجمالية بقيمة (17.1) مليون دينار مقابل أرباح فنية بقيمة (3.5) مليون دينار العام الماضي لأعمال داخل الأردن ويعود الارتفاع بالأرباح بشكل رئيسي لارتفاع أرباح إجازة التأمين الطبي من خسارة (16.1) مليون دينار لعام 2017 الى ربح (3.4) مليون دينار خلال عام 2018.

وبلغ رأس المال المدفوع لشركات التأمين (266.5) مليون دينار وبانخفاض بسيط بلغ (0.4%) عن العام السابق، بينما انخفضت حقوق الملكية بنسبة (4.8%) عن العام السابق لتبلغ (319.3) مليون دينار.

يذكر أن معدل الخسارة (نسبة صافي تكلفة التعويضات إلى صافي الإيرادات المتحققة من الأقساط المكتتبة (لفروع وإجازات التأمينات العامة لسوق التأمين الأردني بلغ (85.2%)، كما بلغ هامش الربح التشغيلي (نسبة الربح الفني لفروع التأمين إلى إجمالي الأقساط المكتتبة) لسوق التأمين (2.8%).

وبلغت نسبة صافي الأقساط المكتتبة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة (نسبة الاحتفاظ) لسوق التأمين (64.3%) حيث ارتفعت بنسبة (4.1%) مقارنة بالعام الماضي.

وقد حققت شركات التأمين عائد على متوسط الموجودات بلغ حوالي (2%) وعائد على حقوق الملكية بلغ (6.1%) لعام 2018.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال فروع شركات التأمين في الخارج فقد انخفض إجمالي الأقساط المكتتبة خارج المملكة لعام 2018 لتبلغ (12.9) مليون دينار أي بانخفاض قدره (16.3%) عن العام السابق، كما انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة من فروع شركات التأمين خارج المملكة إلى (10.5) مليون دينار وبنسبة انخفاض (26.9%) عن العام السابق ويلاحظ عدم وجود اكتتابات في إجازات التأمين على الحياة خارج الأردن خلال الأعوام 2016 و2017 و2018.

وبهدف تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمواطن تساعده على اختيار شركة التأمين التي تلبي احتياجاته، تضمن تقرير النتائج مؤشرات حول شركات التأمين منها نسبة هامش الملاءة والذي يعكس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية ويعكس مدى كفاية رأس المال المتوفر لدى الشركة لمقابلة المخاطر التي تواجهها، بالإضافة للحصص السوقية لشركات التأمين بشكل عام ولكل إجازة تأمين، وغيرها من المؤشرات.

كما بين التقرير نتائج مقدمي الخدمات التأمينية المساندة، وأظهر توزيع إجمالي أقساط التأمين لعام 2018 من مختلف قنوات التوزيع، والتي شكل البيع المباشر ما نسبته 55% منها بينما بلغ إجمالي إنتاج وكلاء ووسطاء التأمين وأعمال التأمين المصرفي (160.9) مليون دينار أي ما نسبته (27%) من إجمالي أقساط التأمين لعام 2018.