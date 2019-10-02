الملك يتصل بالشيخ صباح الأحمد: الكويتيين بين أهلهم وعزوتهم

وطنا اليوم-عمان:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.

وشدد جلالته، خلال الاتصال، على أن الكويتيين بين أهلهم وعزوتهم في الأردن، وأن أي إساءة لهم إنما هي إساءة لنا، وأن أي تعرض للكويت الشقيقة هو تعرض لنا، ولا يعكس أو يمثل العلاقات الراسخة والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والاحترام والمحبة والتقدير التي يكنها الأردن للكويت الشقيقة.

وأعرب جلالته عن تمنياته لأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بموفور الصحة والعافية، وللكويت وشعبها الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.