بالارقام .. ماذا قدمت الكويت للأردن والأردنيين

وطنا اليوم-عمان:خلافا لدول عربية أخرى قدمت الكويت للأردن الكثير من الدعم الاقتصادي والسياسي على مدار السنوات الماضية ما يعكس حجم العلاقة المتنية بين البلدين.

اذا ما أردنا الحديث بلغة الارقام ردا على بعض من يحاولون الاساءة!

لهذه العلاقة بين البلدين نقول ان حجم استثمارات الكويت في الاردن يفوق ال18 ملياراً وفي المرتبة الاولى بين كل الاستثمارات العربية.. فضلا عن الدعم السياسي اللامخدود الذي تبديه الكويت للمواقف الاردنية خاصة فيما يتعلق بدعم الوصاية الهاشمية في القدس.

و تظهر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الكويت قدمت للأردن مساعدات ضمن مسارات متعددة وفي مراحل مختلفة؛ إذ أسهمت في المنحة الخليجية للأردن ودعم اللاجئين السوريين، إضافة إلى التزامها بتعهدات قمة مكة التي انعقدت في رمضان العام الماضي تجاه المملكة، فضلا عن العلاقات الثنائية على مستوى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تقديم القروض الميسرة للمملكة.

قامت الكويت، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، بالمساهمة في المنحة الخليجية باعتباره الجهة المكلفة بإدارة المنحة عن الحكومة الكويتية بقيمة 1.250 مليار دولار؛ إذ تم التفاوض والتوقيع على اتفاقيات المشاريع الممولة من هذه المساهمة.

ونفذ الصندوق الكويتي للتنمية، مجموعة مشاريع وبرامج هي برنامج تطوير البلديات والمحافظات بقيمة 429.35 مليون دولار وبرنامج تطوير قطاع النقل بحجم 202.44 مليون دولار، وبرنامج إسكان الفقراء ودعم المهنيين بحجم 91.57 مليون دولار، كما تم التوقيع على اتفاقية برنامج دعم قطاع التعليم بقيمة 125.95 مليون دولار واتفاقية برنامج دعم قطاع المياه والري بحجم 84.63 مليون دولار، واتفاقية برنامج دعم قطاع المصادر الطبيعية بحجم 1.77 مليون دولار، واتفاقية برنامج دعم قطاع الصحة بحجم 85.19 مليون دولار، واتفاقية مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال بـ65 مليون دولار، ومشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في منطقة معان بحجم 150 مليون دولار، وتدعيم عمليات بنك تنمية المدن والقرى بقيمة 14.10 مليون دولار.

كانت الطويت اول دولة خليجية توفي بتعهداتها في قمة مكة فقد تم التوقيع في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، على مذكرة تفاهم بشأن مؤازرة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في الأردن تضمنت وديعة في البنك المركزي بقيمة 500 مليون دولار بشروط تفضيلية؛ إضافة الى تقديم برنامج إقراضي بقيمة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار سنوياً ابتداء من السنة المالية 2019-2020 لتمويل مشاريع رأسمالية/تنموية في الموازنة العامة.

كما تم توقيع اتفاقية ترتيبات مالية لتخفيف أعباء خدمة مديونية الأردن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، من خلال جدولة 19 قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ (91.678) مليون دينار كويتي؛ أي ما يعادل حوالي 301.7 مليون دولار، وسيتم سدادها على مدى 40 عاما

مولت الكويت الشقيقة 26 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 579.5 مليون دولار خلال الفترة (1962-2018)”.