الرئيسية | محليات توقيف 4 أحداث اعتدوا على طالب بإربد

وطنا اليوم-عمان:اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل مقطع الفيديو الذي جرى تداوله ويظهر خلاله مجموعة من الاحداث يقومون داخل احدى المدارس في محافظة اربد بالاعتداء على احد الطلاب الاحداث ، مؤكدا انه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠ باشرت ادارة شرطة الاحداث / قسم اربد التحقيق في شكوى وردت اليهم من احد الاحداث حول تعرضه للضرب من قبل عدد من الاحداث داخل احدى المدارس في محافظة اربد وقيامهم بنشر فيديو يظهر حادثة الاعتداء .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد هوية اربعة احداث شاركوا بالاعتداء على الحدث سواء بالضرب او بتصوير الحادثة ونشرها والقي القبض عليهم وجرى توديعهم لمدعي عام احداث اربد بذات اليوم الذي وردت فيه الشكوى والذي قرر توقيفهم مدة اسبوع في احدى دور رعاية الاحداث عن تهمة الايذاء ، والقيام قصداً بنشر او اعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال المواقع الالكترونية او الشبكة المعلوماتية .

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