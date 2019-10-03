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توقيف 4 أحداث اعتدوا على طالب بإربد
وطنا اليوم-عمان:اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل مقطع الفيديو الذي جرى تداوله ويظهر خلاله مجموعة من الاحداث يقومون داخل احدى المدارس في محافظة اربد بالاعتداء على احد الطلاب الاحداث ، مؤكدا انه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠ باشرت ادارة شرطة الاحداث / قسم اربد التحقيق في شكوى وردت اليهم من احد الاحداث حول تعرضه للضرب من قبل عدد من الاحداث داخل احدى المدارس في محافظة اربد وقيامهم بنشر فيديو يظهر حادثة الاعتداء .
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