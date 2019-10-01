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موظفو الأونروا بالأردن يدرسون التصعيد للمطالبة بزيادات
وطنا اليوم-عمان:عقد اتحاد العاملين المحليين/ لجان الخدمات والعمال والمعلمين في وكالة الغوث “الأنوروا/الأردن، أمس الخميس، اجتماعا على مستوى مكاتب اللجان في القطاعات الثلاث (المعلمين والعمال والخدمات).
وأكد المجتمعون ضرورة “الإسراع في إجراء مسح شامل على رواتب موظفي الأردن بالمقارنة مع الدولة المضيفة في القطاع العام ومؤسسات اخرى لتنعكس هذه الزيادة و المنافع التي حصل عليها موظفو الحكومة (خلال السنوات الثلاث الاخيرة) على رواتب جميع موظفي الأونروا في الأردن”.
وقال البيان: “هذا ومن باب أخد الاحتياط والحرص على سلامة العمل والاجراء ولتفويت أي فرصة تعيق من عملنا قد يكون فيها تجاوز للقانون أو العرف المتبع بين ادارة الوكالة والاتحادات في مختلف الميادين في حالات الخلاف والتصعيد فقد تم إعطاء اشعار لادارة الوكالة مدته 21 يوما يبدأ اعتبارا من يوم الاحد الموافق 13/10/2019 وينتهي في يوم السبت 2/11 (وسيكون هذا برسالة خطية من قبل الاتحادات للادارة بحيث تبدأ الاجراءات التصعيدية حسب قرارات المجالس و الاتحادات يوم الاحد الموافق 3/11/2019 والتي قد تدخل في الاضراب المفتوح وتعليق العمل والدوام لجميع القطاعات في كافة المكاتب والمؤسسات والعيادات والمدارس والكليات والجامعة”.
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