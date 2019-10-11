الرئيسية | محليات أبو رمان: الهتافات مرفوضة ولا تمثلنا ولا نقبل بها

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الشباب محمد أبو رمان على أن الشعب الكويتي من أقرب الشعوب للأردن.

ووصف أبو رمان ما حدث من هتافات من قبل البعض في أثناء مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب الكويتي بـ"الاستفزازية"، مؤكداً أن هذه الهتافات مرفوضة، ولا تمثلنا كشعب ولا نقبل بها وتسيء لموقفنا تجاه الشعب الكويتي الشقيق.

وقال عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "طالما وقف الأشقاء في الكويت مع الاْردن وطالما كانوا اهلًا واخوانا لنا، احتضنوا ابناءنا في الغربة فتحوا لهم البيت وعاملوهم على افضل ما يكون؛ والشعب الكويتي من اقرب الشعوب لنا".

وأضاف "بعد انتهاء المباراة مباشرة عبر كثيرون من ابناء شعبنا على مواقع التواصل الاجتماعي عن الموقف الحقيقي بإدانة تلك الهتافات وبرفض الإساءة والتأكيد على ان ما نكنه للكويت واهلها هو الحب والمحبة والتقدير والاعتزاز"

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