قطع التيار الكهربائي عن مناطق في شمال الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة كهرباء اربد عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات اربد والمفرق وعجلون وجرش الاثنين المقبل.

وستقوم الشركة بفصل التيار الكهربائي اسفة يوم الاثنين الموافق 14/10/2019 عن المناطق التالية:-

محافظة اربد :

بنك الراجحي، شارع بغداد، عمارة البنك الراجحي، مخابز عمار، العز للدواجن، شركة ابو عوص للاسكان، بناية مجمع التيسير التجاري، بناية الغربي التجاري، مياه اليرموك، الشركة التجارية الصناعية، محطة الغدير للوقود، كازية رمضان للوقود، شارع الملك حسن وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.

محافظة اربد :

الحي الشرقي محول بناية الهيل وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهرا.

محافظة اربد :

مركز مصادر التعلم، بناية الغرف، بناية السنبلة، عمارة روتانا للاسكان، بناية الشفاء، بردى 5 للاسكان، بناية ابو ذان للاسكان، شركة الحموري والزعبي، شارع كعب بن زهير، شارع الحريري، حلويات الكت والكات , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثالثة والنصف عصرا

محافظة اربد :

مدرسة القادسية الاساسية المختلظة , محطة ال1ينات توتال , سوبر ماركت طبوش , محطة الحواري لغسيل السيارات , مجمع العرين التجاري , شارع رفيدة الاسلامية , بناية سمير حداد , بناية وائل ابو اليقين, المدرسة البحرينية الثانوية للبنات , شارع علي جروان طيفور ’ بناية الشيخ ابراهيم , عمارة الاحسان , بناية العطار , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الثامنة والربع صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا .

محافظة اربد :

بيت ايدس , كفر عوان , صيرة زيد , كفر ابيل , الخرجة وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساءا .

محافظة عجلون :

مضخة السلطة عنجرة , مسجد مثنى بن حارث , مخبز ابو البكر , ملحمة الاصدقاء , مني ماركت الرحمة , سوبر ماركت السنابل الذهبية , محمص السلطان , الجوهر للمياه , ملحمة الشهيد صقر الزغلول , اسواق العازب , البان خيرات الشام , مخبز حمد الزغلول , مركز شباب عنجرة , مسجد الاحسان وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا .

مدينة الرمثا :

الرمثا شرق شارع العشرين بجانب صالة العيون ومسابح العوقلة / محول بلال الدردور , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهرا .

محافظة المفرق :

ام السرب / محول فاضل محمد الجمال , مشرف الباعج / محول حامد المفلح وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا .

محافظة المفرق :

المنصورة , الحمراء , الغدير الابيض وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا .

كما ستقوم الشركة بفصل التيار الكهربائي اسفة يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019 عن المناطق التالية:-

محافظة جرش :

كفرخل اول البلد محول ريف كفرخل , مدخل كفرخل قبل البلدية ب 100 متر / محول مدخل كفرخل فاست لينك , محول تجمع كفرخل وسط البلد وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا .

محافظة المفرق :

محول مزرعة حمودة للدواجن الكوم الاحمر , محول بئر السلطة الكوم الاحمر وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا.

محافظة المفرق :

روضة بسمة وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الحادية عشر صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساءا .

محافظة المفرق :

مشرفة الخالدية , بئر فلاح عطين وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا .

كما ستقوم الشركة بفصل التيار الكهربائي اسفة يوم الاربعاء الموافق 16/10/2019 عن المناطق التالية:

محافظة اربد :

النعيمة / محول تجمع هاشم يوسف , محول معصرة سعدون وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا.

محافظة جرش :

غرب بليلا / محول حي المرج وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا .

محافظة المفرق :

محول الكوم الاحمر وسط البلد , محول بئر العظمات الكوم الاحمر وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا.

محافظة المفرق :

محول محكمة بداية المفرق وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا .

محافظة اربد :

بنك الراجحي، شارع بغداد، عمارة البنك الراجحي، مخابز عمار، العز للدواجن، شركة ابو عوص للاسكان، بناية مجمع التيسير التجاري، بناية الغربي التجاري، مياه اليرموك، الشركة التجارية الصناعية، محطة الغدير للوقود، كازية رمضان للوقود، شارع الملك حسن وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.

محافظة اربد :

الحي الشرقي محول بناية الهيل وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهرا.

محافظة اربد :

مركز مصادر التعلم، بناية الغرف، بناية السنبلة، عمارة روتانا للاسكان، بناية الشفاء، بردى 5 للاسكان، بناية ابو ذان للاسكان، شركة الحموري والزعبي، شارع كعب بن زهير، شارع الحريري، حلويات الكت والكات , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثالثة والنصف عصرا .

محافظة اربد :

مدرسة القادسية الاساسية المختلظة , محطة ال1ينات توتال , سوبر ماركت طبوش , محطة الحواري لغسيل السيارات , مجمع العرين التجاري , شارع رفيدة الاسلامية , بناية سمير حداد , بناية وائل ابو اليقين, المدرسة البحرينية الثانوية للبنات , شارع علي جروان طيفور ’ بناية الشيخ ابراهيم , عمارة الاحسان , بناية العطار , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الثامنة والربع صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.

محافظة اربد :

بيت ايدس , كفر عوان , صيرة زيد , كفر ابيل , الخرجة وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساءا .

محافظة عجلون :

مضخة السلطة عنجرة , مسجد مثنى بن حارث , مخبز ابو البكر , ملحمة الاصدقاء , مني ماركت الرحمة , سوبر ماركت السنابل الذهبية , محمص السلطان , الجوهر للمياه , ملحمة الشهيد صقر الزغلول , اسواق العازب , البان خيرات الشام , مخبز حمد الزغلول , مركز شباب عنجرة , مسجد الاحسان وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا .

مدينة الرمثا :

الرمثا شرق شارع العشرين بجانب صالة العيون ومسابح العوقلة / محول بلال الدردور , وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهرا .

محافظة المفرق :

ام السرب / محول فاضل محمد الجمال , مشرف الباعج / محول حامد المفلح وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا .

محافظة المفرق :

المنصورة , الحمراء , الغدير الابيض وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا .

كما ستقوم الشركة بفصل التيار الكهربائي اسفة يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019 عن المناطق التالية:

محافظة جرش :

كفرخل اول البلد محول ريف كفرخل , مدخل كفرخل قبل البلدية ب 100 متر / محول مدخل كفرخل فاست لينك , محول تجمع كفرخل وسط البلد وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا .

محافظة المفرق :

محول مزرعة حمودة للدواجن الكوم الاحمر , محول بئر السلطة الكوم الاحمر وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا.

محافظة المفرق :

روضة بسمة وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الحادية عشر صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساءا .

محافظة المفرق :

مشرفة الخالدية , بئر فلاح عطين وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا .

كما ستقوم الشركة بفصل التيار الكهربائي اسفة يوم الاربعاء الموافق 16/10/2019 عن المناطق التالية:

محافظة اربد :

النعيمة / محول تجمع هاشم يوسف , محول معصرة سعدون وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا.

محافظة جرش :

غرب بليلا / محول حي المرج وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا .

محافظة المفرق :

محول الكوم الاحمر وسط البلد , محول بئر العظمات الكوم الاحمر وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا.

محافظة المفرق :

محول محكمة بداية المفرق وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا .